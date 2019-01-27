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Детективные сериалы, в которых расследуют жестокие убийства 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Алиенист"
Хотите потренировать мозг? Предлагаем вам запутанные сюжеты об убийствах и их расследованиях.

"Мыслить как преступник", 2005

Кадр из сериала "Мыслить как преступник"
Очень длинный сериал (14 сезонов!), в котором группа специалистов по поведенческому анализу расследует жестокие убийства. В каждой серии — новый маньяк, которого ФБР предстоит найти и обезвредить. Особенность этих расследований заключается в том, что зрители вместе с аналитиками узнают историю жизни убийцы и почему он таким стал.
Сериал часто критикуют за "особую жестокость" и "пропаганду насилия", но зрители продолжают его смотреть. Исполнитель главной роли актер Мэнди Патинкин бросил шоу после трех успешных сезонов именно из-за обилия жестоких сцен. Он был уверен, что если смотреть такое каждый день, то психика человека может пострадать.

"Мост", 2011

Кадр из сериала "Мост"
На Эресуннском мосту внезапно выключается освещение, после чего обнаруживают труп женщины, лежащий ровно на границе между Данией и Швецией. В ходе расследования выясняется, что это не первое убийство — преступления начались больше года назад и продолжаются до сих пор. Позже убийца связывается с журналистом Даниэлем Фербе, чтобы передавать с помощью прессы намеки на готовящиеся убийства.
Критики в основном хвалили сериал и саму задумку: "Преступления хорошо подготовлены, виртуозно исполнены и содержат «послания» обществу на тему социальной справедливости, они наглядно демонстрируют, что в Дании и Швеции не все граждане равны перед законом".

"Настоящий детектив", 2014

Кадр из сериала "Настоящий детектив"
У этого сериала до недавнего времени было два сезона, которые не связаны между собой. А в этом году вышел третий. В каждом из них расследуется жестокое преступление, вокруг которого много тайн и загадок. Особый интерес у зрителя вызывают тяжелые истории из жизни полицейских, разворачивающиеся параллельно с расследованием.

"Алиенист", 2018

Кадр из сериала "Алиенист"
В 1896 году Нью-Йорк потрясает серия жестоких убийств: маньяк убивает детей, с каждым разом все более и более изощренно. Полиция халатно относится к расследованию, поэтому за дело берется алиенист Ласло Крайцлер, которые изучает умственные патологии людей, и его друг репортер уголовной хроники Джон Мур.
Крайслера никто не воспринимает всерьез, что очень усложняет расследование, но алиенист не сдается и продолжает настаивать на своем. Он уверен, что маньяка можно вычислить по почерку убийства.
Комментарии
Сериалы , Джон Мур , Мэнди Патинкин , ФБР
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