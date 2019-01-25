Лучшие сериалы с Александром Петровым

Сегодня, 25 января, российский актер Александр Петров празднует 30-летие. По этому случаю вспоминаем его самые громкие главные роли в российских сериалах.

«Обнимая небо» (2013)

Кадр из сериала "Обнимая небо"

Одна из первых заметных работ Петрова. Сериал рассказывает большую историю любви между двумя одноклассниками Ваней и Женей, которые теряют друг друга из-за внезапных драматических событий, а потом ищут друг друга на протяжении 17 лет.

«Закон каменных джунглей» (2015)

Кадр из сериала "Закон каменных джунглей"

По сюжету этой криминальной драмы, четверо молодых парней решают присоединиться к преступной банде, чтобы заработать денег. В сериале Петров играет главного антагониста, который сначала дает ребятам задания, а потом сам же мешает им.

«Полицейский с Рублевки» (2016)

Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"

Одна из самых громких работ петрова, где он играет полицейского Гришу Измайлова. С самых первых серий кажется, что его герой — обычный парень, которого не волнуют проблемы других людей. Но, когда зрители узнают его историю, Гриша раскрывается для них с совсем другой стороны. Кстати, в 2018 году этот проект получил премию ТЭФИ как лучший тв-сериал.

«Звоните ДиКаприо!» (2018)

Кадр из сериала "Звоните ДиКаприо!"

Драма, которая уже успела завоевать народный успех, рассказывает историю успешного актера Егора Румянцева. У него есть все: роскошная жизнь, много денег и красивые девушки, но слава меняет его и он становится эгоистом, не замечающим чувств окружающих. Однажды у него находят ВИЧ, и он понимает, насколько его жизнь была неправильной.