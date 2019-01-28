Чем закончилась жизнь «детектива Коломбо»

Американский актёр Питер Фальк снялся в сотне фильмов, но большинство помнит единственную его роль — детектива Коломбо из одноимённого сериала, шедшего на ТВ в семидесятых и девяностых годах.

В детстве становиться актёром Питер не помышлял. В три года ему удалили один глаз из-за злокачественной опухоли и с того момента он всегда носил стеклянный протез. Тем не менее, после колледжа он отправился в армию, где прослужил полтора года. После службы Фальк поступил в университет и начал изучать литературу и политику. Получив степень бакалавра, он задумался о смене профессии и попробовал себя в кино.

Первое появление Питера Фалька на телеэкране случилось, когда ему было уже 30. Однако эпизод не принёс артисту популярности, поэтому Фальк продолжил искать новые проекты. Принёсший всемирную славу сериал про Коломбо стартовал лишь в 1971 году, когда Питеру было уже за 40.

Смотрите видео и узнайте, как сложилась личная жизнь Питера Фалька, какое влияние оказал на его семью сериал и как он ушёл из жизни.