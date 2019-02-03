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Сериалы, в которых много откровенных сцен 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
В некоторых из них актеры играли без дублеров.

«Игра престолов» (2011)

Сериал снят по мотивам романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Огня». Сейчас проект считается одним из самых дорогостоящих. Несмотря на то, что сериал был удостоен многих престижных наград, критики считают, что в нем содержится очень много эротических сцен. Сюжет разворачивается в вымышленном мире, напоминающим средневековую Европу. В сериале несколько сюжетных линий, которые рассказывают о борьбе за власть Семи Королевств. Кстати, в первых двух сезонах Эмилия Кларк играла во всех постельных сценах сама, но потом попросила, чтобы ее заменила дублерша.

«Блудливая Калифорния» (2007)

Кадр из сериала "Блудливая Калифорния"
Телесериал рассказывает о жизни известного писателя и дамского угодника Хэнка Муди, который стал прообразом Чарльза Буковски. Он переезжает в Лос-Анджелес и его настигает творческий кризис. Он втайне мечтает вернуть свою бывшую жену, но вместо этого пьет и заводит недолговечные отношения со всеми девушками, которые попадаются на его пути.

«Половое воспитание» (2019)

Кадр из сериала "Половое воспитание"
Сериал, недавно вышедший на Netflix, вызвал много споров у кинокритиков. Одни считают, что его будет полезно посмотреть молодым людям, а другие утверждают, что он слишком откровенный. У главного героя сериала Отиса большие проблемы с личной жизнью, потому что его мама сексолог. Однажды его подруга Мейв предложила ему стать секс-терапевтом и помогать одноклассникам.

«Ты — воплощение порока» (2014)

Кадр из сериала "Ты — воплощение порока"
Комедийный сериал, в центре сюжета которого пара из писателя и пиарщицы. Они пытаются построить отношения и не понимают, почему у них не получается быть вместе. Проблема в том, что он — эгоцентрист, а она страдает затянувшейся депрессией. Интересно, что актеры играли все постельные сцены сами, без дублеров.
Комментарии
Сериалы , Эмилия Кларк , Джордж Мартин , Netflix
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