Юрий Колокольников получил новую роль в Голливуде

Российский актер Юрий Колокольников получил предложение от голливудского режиссера Майкла Бэя. Теперь Колокольников примет участие в фильме "Шестеро в подполье".

Майкл Бэй прежде всего известен своими работами над всеми частями франшизы «Трансформеры», а также над фильмами «Остров», «Плохие парни-2», «Армагеддон» и другие.

Колокольников признался, что он сразу попал в актерский состав, для получения этой роли он не проходил пробы. 37-летний актер сообщил, что Майклу Бэйю попалась нарезка с его участием, после чего он сразу пригласил его сниматься в картине.

Напомним, широкую известность российский актёр получил благодаря роли Стира в сериале "Игра престолов", который выходит на канале HBO.