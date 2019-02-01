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Юрий Колокольников получил новую роль в Голливуде 

Рамблер 13 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Российский актер Юрий Колокольников получил предложение от голливудского режиссера Майкла Бэя. Теперь Колокольников примет участие в фильме "Шестеро в подполье".
Майкл Бэй прежде всего известен своими работами над всеми частями франшизы «Трансформеры», а также над фильмами «Остров», «Плохие парни-2», «Армагеддон» и другие.
Колокольников признался, что он сразу попал в актерский состав, для получения этой роли он не проходил пробы. 37-летний актер сообщил, что Майклу Бэйю попалась нарезка с его участием, после чего он сразу пригласил его сниматься в картине.
Также в фильме «Шестеро в подполье» снимутся Бен Харди, Райан Рейнольдс, Мелани Лоран, Адриа Архона, Дэйв Франко и другие. Сценарием занимались Ретт Риз и Пол Верник, известные по работам над фильмами «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» и «Дэдпул».
Напомним, широкую известность российский актёр получил благодаря роли Стира в сериале "Игра престолов", который выходит на канале HBO.
Комментарии1
Сериалы , Майкл Бэй , Юрий Колокольников , Пол Верник , Мелани Лоран , Бен Харди , Дэйв Франко , Райан Рейнольдс
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