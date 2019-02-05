5 сериалов, которые стоит посмотреть в феврале

Бог в депрессии, усыновленные супергерои, бессмертная «русская матрешка» и другие новинки сериальной индустрии в нашем обзоре.

"Жизни матрешки"

Восьмисерийный телесериал, который успел наделать много шума еще до выхода в эфир. Особенно — в России, что вполне объяснимо, ведь главная героиня отдаленно напоминает Аллу Пугачеву . Некоторые даже предположили, что сериал является биографией певицы. На самом деле, «Жизни матрешки» — это черная комедия о девушке русского происхождения Наде ( Наташа Лионн ), которая попадает во временную петлю, заставляющую её посещать одну и ту же вечеринку в Нью-Йорке и в конце неё умирать, просыпаясь наутро невредимой.

Кадр из сериала «Жизни матрешки»

"Чудотворцы"

12 февраля, TBS В центре сюжета — Бог ( Стив Бушеми ). Наблюдая за тем, как люди развязывают войны, убивают друг друга и теряют веру, он погружается в апатию. Целыми днями он пьет пиво, играет на гитаре и вообще праздно проводит время, пока его работу делают ангелы. Один из них, Крейг (Дэниел Редклифф) — разгребает дела корпорации под названием «Рай», в которой творится настоящий бардак. Когда Богу все надоедает и он решает уничтожить землю, Крейг оказывается единственным, кто в состоянии его остановить.

Постер сериала "Чудотворцы"

"Странный город"

13 февраля, YouTube Originals

Новый проект Джордана Пила, режиссера нашумевшего триллера «Прочь». Пока его новый полнометражный хоррор «Мы» готовится к выходу, режиссер не отдыхает, а с удовольствием делает сериалы для телевидения и интернета. «Странный город» — сатирическая антиутопия о месте под названием Weird City, в котором живут только бедные и богатые, а заправляет всем таинственный доктор Негари. В каждой серии будет раскрыта острая социальная тему: зависимость от соцсетей, чрезмерное увлечение сайтами знакомств, одержимость фитнесом и прочему. Сериал, который Пил сделал со своим партнером по шоу «Кей и Пил» Чарли Сандерсом, уже окрестили американским ответом британскому «Черному зеркалу».

Кадр из сериала "Странный город"

"Академия Амбрелла"

15 февраля, Netflix

Адаптация серии одноименных комиксов, в центре сюжета — несколько супергероев, родившихся при необъяснимых обстоятельствах. В свое время детей подобрал промышленник-миллиардер сэр Реджинальд Харгривс, который и воспитал из них супергероев, создав «Академию Амбрелла». Спустя много лет Харгривс умирает, и шестеро бывших членов команды — Лютер (Комобой), Диего (Кракен), Аллисон (Слух), Клаус (Сеанс), Ваня (Белая скрипка) и Мальчик (Номер Пять) — собираются вместе, чтобы раскрыть загадочную смерть приемного отца.

Кадр из сериала "Академия Амбрелла"

"Доказанная невиновность"

16 февраля, FOX В центре сюжета — юрист Мэдэлин Скотт ( Рашель Лефевр ), специализирующаяся на защите ущемленных слоев населения, от которых отвернулась судебная система. Мэдэлин и ее команда самоотверженно берутся за новые дела, не взирая на маленькие гонорары и опасность. Не все знают о том, что причина этой жертвенности кроется в биографии самой Скотт — когда-то она была обвинена в убийстве, которого не совершала. У юридической драмы, создателями которой стали Адам Армус («База Куантико», «Американская одиссея») и Дэвид Эллиотт («Падение Ордена») есть все шансы стать новым хитом, не уступающем знаменитой «Хорошей жене».