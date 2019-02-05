Стали известны подробности нового сезона «Фарго»

Владелец телевизионной сети FX Джон Лэндграф заявил, что съемки четвертого сезона сериала «Фарго» могут начаться уже этой зимой. По его словам, сценарист сериала Ноа Хоули уже показал студии черновую версию сценария для нового сезона, и она привела всех в восторг.

Сообщается, что действие будет происходить в Канзас-сити в середине прошлого века, главную роль исполнит Крис Рок . Знаменитый комик предстанет в образе главы афроамериканской криминальной семьи, конфликтующей с итальянской мафией. Желая заключить перемирие, главы кланов принимают решение обменяться старшими сыновьями и воспитывать их как своих.

Глава FX отметил, что сеть готова снимать дальнейшие сезоны «Фарго» столько, сколько потребуется. «Все зависит от Ноа. Если у него будут снова и снова рождаться такие фантастические идеи, то мы готовы заниматься этим сериалом бесконечно, — заявил телебосс. — Но он должен сам гореть этим проектом. По крайнем мере, предложенная им концепция четвёртого сезона меня зацепила».

Сериал «Фарго» — адаптация криминальной драмы братьев Коэн, вышедшей в 1996 году. Оригинальный фильм повествует о криминальном мире маленького городка Фарго, располагающегося в штате Миннесота. Сериал представляет собой своего рода спин-офф картины. Дата релиза нового сезона пока неизвестна.