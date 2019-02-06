«Ходячих мертвецов» продлили на десятый сезон

Сериал о выживании в мире, где властвуют зомби, все-таки продлили на десятый сезон, несмотря на падающие рейтинги. Восьмой сезон показал один из худших результатов за всю историю шоу. Сейчас идет показ девятого сезона.

Впрочем, несмотря на то, что сериал неуклонно теряет зрительские симпатии, он все еще остается среди лидеров мировой телеиндустрии. Поэтому продлению шоу не помешал даже уход главной звезды проекта — Эндрю Линкольна , сыгравшего лидера выживших Рика Граймса. Впрочем, актер примет участие в полнометражных фильмах, которые запустят в рамках вселенной сериала.

В новом сезоне зрителей ждет продолжение войны между общинами выживших и противостояние с Шепчущимися.