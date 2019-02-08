Ремейки сериалов, которые не всем пришлись по вкусу

Американский сериал «Побег» буквально взорвал телеэфир в 2005 году. История о двух братьев, один из которых приговорён к смертной казни за преступление, которое не совершал, а другой пытается его спасти, стала хитом. Всего вышло 4 сезона, последний завершился в 2009 году. Российские зрители увидели «Побег» в 2006 году. Но отечественные кинематографисты не удовлетворились показом американской версии и сняли собственную. В 2010 году стартовал российский сериал «Побег», однако по вкусу публике он не пришёлся. Диалоги героев почти полностью копировали оригинал, за что фанаты оригинального «Побега» жёстко раскритиковали киношников.

Смотрите видео и узнайте, какие ещё американские сериалы пересняли в других странах.