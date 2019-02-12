Названа дата премьеры 3 сезона «Рассказа служанки»

Стриминговая платформа Hulu объявила дату премьеры третьего сезона сериала «Рассказ служанки». 5 июня зрителю станут доступны новые серии.

Подписчики увидят сразу три эпизода нового сезона, а после каждую среду будет выходит новая серия. Старший вице-президент Hulu по созданию оригинального контента Крэйг Эрвич заявил, что новые серии получились особенно выдающимися.

Действие сериала разворачивается в будущем в республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране действуют жесткие и ужасающие порядки и нравы, где социальные бонусы доступны только офицерам и их женам. Простых девушек насильно обучают быть служанками в офицерских домах. В мире будущего есть еще одна проблема — бесплодие, а для того, чтобы продолжить род, семьи берут в дом служанку, способную к деторождению.