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Названа дата премьеры 3 сезона «Рассказа служанки» 

Рамблер 12 февраля 2019
Фото: Кадр из сериала "Рассказ служанки"
Стриминговая платформа Hulu объявила дату премьеры третьего сезона сериала «Рассказ служанки». 5 июня зрителю станут доступны новые серии.
Подписчики увидят сразу три эпизода нового сезона, а после каждую среду будет выходит новая серия. Старший вице-президент Hulu по созданию оригинального контента Крэйг Эрвич заявил, что новые серии получились особенно выдающимися.
Действие сериала разворачивается в будущем в республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране действуют жесткие и ужасающие порядки и нравы, где социальные бонусы доступны только офицерам и их женам. Простых девушек насильно обучают быть служанками в офицерских домах. В мире будущего есть еще одна проблема — бесплодие, а для того, чтобы продолжить род, семьи берут в дом служанку, способную к деторождению.
В финале второго сезона главная героиня Джун, которую играет Элизабет Мосс, решает остаться в городе и спасти свою взрослую дочь от приемной семьи. В новом сезоне 13 серий, из которых зритель узнает, смогут ли герои победить религиозную тиранию.
Режиссерами третьего сезона стали Рид Морано и Майк Баркер, в сериале также снялись Джозеф Файнс, Элизабет Ризер, Энн Даут, Макс Мингелла, Алексис Бледел и другие.
Комментарии
Сериалы , Джозеф Файнс , Майк Баркер , Макс Мингелла , Алексис Бледел , Элизабет Ризер , Элизабет Мосс
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