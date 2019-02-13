Объявлена дата премьеры «Содержанок» 

7 марта на видеосервисе START состоится премьера киносериала Константина Богомолова «Содержанки»! Пользователи смогут увидеть сразу две серии проекта. Далее новые эпизоды будут доступны по одному в неделю.
«Содержанки» — фильм о жестких нравах светской Москвы, в которой уживаются содержанки, их покровители и сводники. В эту жизнь предстоит окунуться двум новым героиням: умной провинциалке Даше (Софья Эрнст), которая приехала покорять столицу, и следователю Лене (Дарья Мороз), которой придется разворошить этот «улей» в связи с расследованием жестокого убийства одной из девушек. Следственные действия приведут Лену на закрытые вечеринки, аукционы и в шикарные рестораны, а новые знакомства с «московской элитой» абсолютно перевернут ее жизнь.
Дарья Мороз: «Мне кажется, у нас получился продукт абсолютно западного уровня — он другой и по картинке, и совершенно другой по актерским работам. Это история очень высокого уровня. Обычным зрителям будет интересно следить за сюжетом. Костя достаточно хорошо знает московский глэм — и не только глэм, но и огромное количество персонажей действительно большого бизнеса. То, что он снимает, на мой взгляд, очень и очень похоже на правду. Как на это будут реагировать эти персонажи, не знаю. Те, кто знакомы с этим миром, будут удивлены, насколько это точно».
«Моя героиня Даша остается в Москве, потому что, посмотрев на красивую жизнь, тоже хочет стать участницей этого процесса. Она мечтает открыть свою галерею. Для Даши путь содержанки — не стиль жизни, а скорее трамплин на пути к мечте, способ значительно ускорить процесс. Она хочет быть независимой», — рассказывает Софья Эрнст.
Константин Богомолов часто предпочитает приглашать на небольшие роли реальных персонажей гламурной и окологламурной жизни. В эпизодах, кроме Надежды Оболенцевой и Светланы Бондарчук, снялись Ксения Собчак, Михаил Друян, Вадим Верник и другие. Ксении Собчак досталась привычная ей роль главного редактора журнала, а Вадим Верник сыграл аукциониста.
«Для меня эта история о несвободных людях и о том, как они сами себе эту несвободу устраивают, — делится Ольга Сутулова. — Например, моя героиня несвободна, потому что живет в мире условностей, в котором нужно иметь «статус», «соответствовать», успеть, купить-продать, быть замужней женщиной. Это большая проблема российская — статус замужней женщины и отношений. За всем этим она не очень помнит, чего она сама хочет. Они все очень несчастные люди, персонажи «Содержанок». Это очень жесткая, честная и довольно циничная в своей честности история».
По мнению Ирины Старшенбаум, «Содержанки» — это история любого города, в котором есть прослойка богемы или светского общества: «Неважно, Москва это или другой мегаполис. Это люди, которые встречаются очень часто — по бизнесу, по светским отношениям — и, естественно, их окружает манящий мир светскости, моды и интриг, который очень интересно препарируется Константином Юрьевичем».
С миром содержанок сталкиваются все герои сериала, которых сыграли Александр Збруев, Сергей Бурунов, Марина Зудина, Дарья Мороз, Ольга Сутулова, Софья Эрнст, Ирина Старшенбаум, Владимир Мишуков, Петр Скворцов, Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Леонид Бичевин, Игорь Гордин, Роза Хаируллина, Мария Фомина, Семен Штейнберг и Игорь Титов.
Единственным альфонсом в обществе девушек-содержанок стал герой Александра Кузнецова: «Первое впечатление от сценария? Я даже не собирался соглашаться на это! Этот мир от меня очень далек, я никогда в жизни не видел подобного. Но когда я закончил читать сценарий, я понял, что это настоящее, тонкое, металлическое звенящее искусство, и никаких сомнений уже не было. Я играю персонажа, который является полной противоположностью всем образам, что у меня были раньше. Мой герой — это такая классическая „плохая актриса“, абсолютная содержанка, бессовестная обаятельная мразь. Он абсолютно ни о чем не жалеет и хочет только получать удовольствие, я так не умею и вряд ли научусь».
Сам Константин Богомолов признается: «Я хочу продолжить работу в сериальной индустрии. Желание подкрепляется не только результатом, которым я горжусь. Существенная причина — это организация процесса, то, как все это происходило и было организовано. Возможность создать такую сложную команду первоклассных профессионалов, конечно же, заслуга продюсеров и на протяжении всего процесса не возникло ни одного момента, когда мы бы как-то занижали требования к самим себе. Я очень надеюсь, что нам удалось создать нестандартный для России киносериальный продукт, в котором есть главная составляющая — это кино. Это не просто сериал, это — кино. В каких-то сериях я сам удивляюсь, что у нас получилось это сделать, что дорогого стоит».
«Содержанки» — первый многосерийный проект в карьере известного театрального режиссера и номинанта «Золотой маски» Константина Богомолова. Продюсерами проекта стали Эдуард Илоян, Ирина Сосновая, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк.
«Это очень многофигурная история, где много героев и как ни странно это прозвучит, они все главные. Безусловно, московские светские персонажи узнают себя даже там, где мы не имели их в виду. Но тут очень важно отметить, что мы изначально договорились относиться к нашим героям с симпатией. В нас нет высокомерия, нравоучения или снисходительности. Это сериал про сложных и неоднозначных людей. Поэтому в нашем проекте много иронии, которая граничит с драмой. Всё как в жизни», — рассказывает продюсер проекта Ирина Сосновая.