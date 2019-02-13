Объявлена дата премьеры «Содержанок»

7 марта на видеосервисе START состоится премьера киносериала Константина Богомолова «Содержанки»! Пользователи смогут увидеть сразу две серии проекта. Далее новые эпизоды будут доступны по одному в неделю.

«Содержанки» — фильм о жестких нравах светской Москвы, в которой уживаются содержанки, их покровители и сводники. В эту жизнь предстоит окунуться двум новым героиням: умной провинциалке Даше (Софья Эрнст), которая приехала покорять столицу, и следователю Лене ( Дарья Мороз ), которой придется разворошить этот «улей» в связи с расследованием жестокого убийства одной из девушек. Следственные действия приведут Лену на закрытые вечеринки, аукционы и в шикарные рестораны, а новые знакомства с «московской элитой» абсолютно перевернут ее жизнь.

Дарья Мороз: «Мне кажется, у нас получился продукт абсолютно западного уровня — он другой и по картинке, и совершенно другой по актерским работам. Это история очень высокого уровня. Обычным зрителям будет интересно следить за сюжетом. Костя достаточно хорошо знает московский глэм — и не только глэм, но и огромное количество персонажей действительно большого бизнеса. То, что он снимает, на мой взгляд, очень и очень похоже на правду. Как на это будут реагировать эти персонажи, не знаю. Те, кто знакомы с этим миром, будут удивлены, насколько это точно».

«Моя героиня Даша остается в Москве, потому что, посмотрев на красивую жизнь, тоже хочет стать участницей этого процесса. Она мечтает открыть свою галерею. Для Даши путь содержанки — не стиль жизни, а скорее трамплин на пути к мечте, способ значительно ускорить процесс. Она хочет быть независимой», — рассказывает Софья Эрнст.

«Для меня эта история о несвободных людях и о том, как они сами себе эту несвободу устраивают, — делится Ольга Сутулова . — Например, моя героиня несвободна, потому что живет в мире условностей, в котором нужно иметь «статус», «соответствовать», успеть, купить-продать, быть замужней женщиной. Это большая проблема российская — статус замужней женщины и отношений. За всем этим она не очень помнит, чего она сама хочет. Они все очень несчастные люди, персонажи «Содержанок». Это очень жесткая, честная и довольно циничная в своей честности история».

По мнению Ирины Старшенбаум, «Содержанки» — это история любого города, в котором есть прослойка богемы или светского общества: «Неважно, Москва это или другой мегаполис. Это люди, которые встречаются очень часто — по бизнесу, по светским отношениям — и, естественно, их окружает манящий мир светскости, моды и интриг, который очень интересно препарируется Константином Юрьевичем».

Единственным альфонсом в обществе девушек-содержанок стал герой Александра Кузнецова : «Первое впечатление от сценария? Я даже не собирался соглашаться на это! Этот мир от меня очень далек, я никогда в жизни не видел подобного. Но когда я закончил читать сценарий, я понял, что это настоящее, тонкое, металлическое звенящее искусство, и никаких сомнений уже не было. Я играю персонажа, который является полной противоположностью всем образам, что у меня были раньше. Мой герой — это такая классическая „плохая актриса“, абсолютная содержанка, бессовестная обаятельная мразь. Он абсолютно ни о чем не жалеет и хочет только получать удовольствие, я так не умею и вряд ли научусь».

Сам Константин Богомолов признается: «Я хочу продолжить работу в сериальной индустрии. Желание подкрепляется не только результатом, которым я горжусь. Существенная причина — это организация процесса, то, как все это происходило и было организовано. Возможность создать такую сложную команду первоклассных профессионалов, конечно же, заслуга продюсеров и на протяжении всего процесса не возникло ни одного момента, когда мы бы как-то занижали требования к самим себе. Я очень надеюсь, что нам удалось создать нестандартный для России киносериальный продукт, в котором есть главная составляющая — это кино. Это не просто сериал, это — кино. В каких-то сериях я сам удивляюсь, что у нас получилось это сделать, что дорогого стоит».

Алексей Троцюк. «Содержанки» — первый многосерийный проект в карьере известного театрального режиссера и номинанта «Золотой маски» Константина Богомолова. Продюсерами проекта стали Эдуард Илоян, Ирина Сосновая, Денис Жалинский, Виталий Шляппо

«Это очень многофигурная история, где много героев и как ни странно это прозвучит, они все главные. Безусловно, московские светские персонажи узнают себя даже там, где мы не имели их в виду. Но тут очень важно отметить, что мы изначально договорились относиться к нашим героям с симпатией. В нас нет высокомерия, нравоучения или снисходительности. Это сериал про сложных и неоднозначных людей. Поэтому в нашем проекте много иронии, которая граничит с драмой. Всё как в жизни», — рассказывает продюсер проекта Ирина Сосновая.