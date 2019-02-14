Богомолов снял бывшую жену и Собчак в триллере 

В сентябре 2018 года стартовали съёмки многосерийного эротического триллера «Содержанки». Режиссёром стал Константин Богомолов, имя которого в последнее время регулярно упоминается рядом с именем Ксении Собчак. Главную роль в «Содержанках» играет Дарья Мороз, бывшая супруга Богомолова, с которой он развёлся летом прошлого года, прожив в браке 8 лет. Снялась в сериале и Ксения Собчак, правда, в эпизодической роли редактора модного журнала. Кстати, роман, который журналисты приписывают Богомолову и Собчак, многие называют пиаром: якобы таким образом звёзды рекламируют новый сериал и привлекают к нему внимание «любовной» интригой.