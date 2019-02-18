Сцены сериала «Друзья», заставившие всплакнуть

Сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год. За 10 сезонов герои пережили множество приключений, романтических историй и скандалов, обзаведясь многомиллионной армией поклонников. В сериале был множество комичных моментов, но были и сцены, от на глаза наворачивались слёзы. Одним из самых трогательных эпизодов стала свадьба Фиби и Майка. В «Друзьях» Фиби была непредсказуемой и взбалмошной, её чудачества часто вызывали смех аудитории, поэтому свадебная клятва, рассказывающая о её нелёгкой жизни до встречи с возлюбленным, по-настоящему умилили зрителей.

Видео рассказывает о других эпизодах сериала «Друзья», от которых комок стоит в горле.