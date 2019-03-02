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Худшие российские сериалы по версии самих зрителей 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Мы уже много раз слушали про лучшие сериалы и отзывы зрителей. Их нам рекомендуют все наши друзья. Пришло время узнать, какие из них считаются худшими за все время.

«Люба, дети и завод» (2005-2006)

Кадр из сериала "Люба, дети и завод"
Адаптация американского сериала про мать-одиночку с кучей проблем сначала была популярна среди зрителей. Но рассказ про жизнь аппаратчицы на химкомбинате быстро всем надоел, поэтому уже через год его убрали из эфира. В результате из 110 запланированных серий было отснято только 70. Зрители раскритиковали сериал из-за неправдоподобности. По их словам, ситуации из американской комедии не прижились в России.

«Моя прекрасная няня: жизнь после свадьбы» (2008)

«Мою прекрасную няню» смотрели телезрители по всей России. Обаятельная няня Вика понравилась и детям, и взрослым. Новости о предстоящем продолжении обрадовали поклонников, но все оказалось не так радужно. После первых серий стало понятно, что сериал уже не тот. Многие зрители не оценили новые шутки и повороты сюжета

«Побег» (2010)

Кадр из сериала "Побег"
Эта адаптированная версия американского сериала не понравилась российским зрителям. Многие фанаты оригинальной версии раскритиковали сюжет, подборку актеров, декорации и саундтреки. Продюсерская группа, которую возглавлял сам Константин Эрнст, планировала продлить шоу на второй и третий сезон, но амбиции сериала не сбылись.
Комментарии
Сериалы , Константин Эрнст
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