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Фанатов ждут новые серии «Беверли-Хиллз 90210» 

Рамблер 3 марта 2019
Фото: Кадр из сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Знаменитый подростковый сериал, который был популярен в 90-х, вернется на экраны. Известные актеры сыграют повзрослевших персонажей.
Сообщается, что ремейк выйдет в виде мини-сериала из шести серий. Он не будет прямым продолжением и перезапуском. По сюжету повзрослевшие персонажи вновь соберутся вместе спустя 19 лет. Встречу предложил один из них — он предложит перезапустить «Беверли-Хиллз 90210». Но новую версию будет сделать непросто.
Созданием будут заниматься Майк Чесслер и Крис Альбергини, которые были сценаристами ремейка «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение». Съемки мини-сериала заказал телеканал Fox. Там показ серий стартует этим летом.
Премьера основного проекта состоялась в 1990 году. Он рассказывал о жизни старшеклассников из престижного района в Беверли-Хиллз. Сериал был очень популярным и просуществовал десять сезонов, до 2000 года.
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