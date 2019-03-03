Фанатов ждут новые серии «Беверли-Хиллз 90210»

Знаменитый подростковый сериал, который был популярен в 90-х, вернется на экраны. Известные актеры сыграют повзрослевших персонажей.

Сообщается, что ремейк выйдет в виде мини-сериала из шести серий. Он не будет прямым продолжением и перезапуском. По сюжету повзрослевшие персонажи вновь соберутся вместе спустя 19 лет. Встречу предложил один из них — он предложит перезапустить «Беверли-Хиллз 90210». Но новую версию будет сделать непросто.

Созданием будут заниматься Майк Чесслер и Крис Альбергини, которые были сценаристами ремейка «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение». Съемки мини-сериала заказал телеканал Fox. Там показ серий стартует этим летом.

Премьера основного проекта состоялась в 1990 году. Он рассказывал о жизни старшеклассников из престижного района в Беверли-Хиллз. Сериал был очень популярным и просуществовал десять сезонов, до 2000 года.