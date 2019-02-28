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Герои «Игры престолов», которые скоро погибнут 

Рамблер 4 часа назад
Сериал «Игра престолов» — фаворит телезрителей в последние годы. Несмотря на неоднозначные сюжетные повороты и обилие кровавых сцен, сага о вымышленном мире полюбилась публике. И хоть смерти персонажей в «Игре престолов» — явление не такое уж редкое, поклонники уже заранее скорбят о гибели некоторых героев в последнем сезоне, который стартует нынешней весной. Одна из главных претенденток на уничтожение — Серсея Ланнистер, нынешняя правительница. Вслед за ней может отправиться на тот свет и её брат и любовник Джейме.
Смотрите видео и узнайте, кто из героев «Игры престолов» может не дожить до конца сериала и почему.
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