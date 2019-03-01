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Назван самый длинный сериал о врачах 

Рамблер 1 марта 2019
Фото: Кадр из сериала "Анатомия страсти"
Ранее рекорд по количеству серий принадлежал знаменитой «Скорой помощи» с Джорджем Клуни в одной из главных ролей.
Известный телепроект под названием «Анатомия страсти» побил рекорд легендарной «Скорой помощи» по количеству серий в медицинских сериалах. 28 февраля на телеканале ABC вышел новый, 332-й по счету эпизод знаменитого телешоу. Напомним, что «Скорая помощь» состояла из 331 серии. Таким образом, «Анатомия страсти» потеснила предыдущего рекордсмена и получила звание самого длительного медицинского сериала на американском телевидении на сегодняшний день.
Напомним, что первый сезон «Анатомии страсти» был представлен зрителям в 2005 году. Сериал рассказывает о сотрудниках больницы «Сиэтл Грейс», в стенах которых и разворачивается основное действие медицинской драмы. Телешоу буквально в один миг стало популярным и коммерчески успешным, получив восторженные отзывы и у зрителей, и у критиков.
На данный момент сериал насчитывает уже 15 сезонов, а недавно объявили о продлении его еще на один сезон.
Комментарии
Сериалы , Джордж Клуни , телеканал АВС
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