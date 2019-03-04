Самые дорогие сериалы в истории телевидения

От $4 млн за крушение самолета до $13 млн за королевскую историю Елизаветы II

До 2000-ых годов большинство сериалов представляли собой многосерийные мыльные оперы, сюжет которых растягивался на годы, а то и на десятилетия. Но постепенно ситуация изменилась, и пока на большие экраны все чаще выходили крупнобюджетные блокбастеры и франшизы, оригинальные истории стали прерогативой телевидения. Сегодня между различными шоу идет жесткая конкуренция за зрительское внимание, поэтому в сериалы вкладывают все больше денег и привлекают к съемкам все больше популярных звезд. В новой подборке мы вспомнили 15 сериалов, которые обошлись создателям в сотни миллионов долларов.

15. «Грань», 2008-2013

Научно-фантастический проект обошелся студии Fox очень дорого, учитывая, что одна только пилотная серия стоила 10 млн долларов. Стоимость каждого эпизода оценивается в 4 млн долларов. Можно подсчитать, сколько примерно пришлось потратить создателям на пять сезонов «Грани», в каждом из которых насчитывается не меньше двадцати серий.

14. «Остаться в живых», 2004-2010

В 2004 году этот сериал произвел на зрителей неизгладимое впечатление и на протяжении шести лет удерживал их у экранов каждую неделю. Падение самолета, множество обломков и изображение катастрофы в пилотной серии шоу обошлись создателям примерно в 14 млн долларов. Последующие эпизоды, по некоторым данным, стоили уже по 4 млн долларов.

13. «Дедвуд», 2004-2006

Еще до выхода на экраны «Игры престолов» канал HBO не экономил на своих проектах. Действие «Дедвуда» разворачивается в 1800-ых годах в Южной Дакоте. За воссоздание исторических локаций, костюмов, оружия и прочих деталей сериал удостоился номинации на «Золотой глобус» в категории «лучший телевизионный сериал». Однако создателям пришлось вкладывать в каждый эпизод по 4,5 млн долларов, так что шоу продержалось недолго.

12. «Карточный домик», с 2013

Робин Райт, Первая сцена первого эпизода вошла в списки лучших открывающих сцен сериалов. «Карточный домик» собрал звездный актерский состав в лице Кевина Спейси Майкла Келли и других. Во многом из-за них цена одной серии от 4,5 млн долларов росла с каждым сезоном.

11. «Подпольная империя», 2010-2014

Еще один впечатляющий проект канала HBO. По данным TV By The Numbers, пилотная серия шоу обошлась создателям в 18 млн долларов. На каждый следующий эпизод требовалось около 5 млн долларов, чтобы достоверно воплотить на экране эпоху «сухого закона» в начале 20-го века. Еще 5 млн долларов ушло на строительство исторически достоверного Атлантик-Сити.

10. «Фрейзер», 1993-2004

Сериал канала NBC развлекал зрителей на протяжении одиннадцати лет, что влетело создателям в копеечку. По данным издания People, к финальному сезону шоу стоимость каждой серии оценивалась в 5,2 млн долларов. Большую часть бюджета составляли гонорары звезд, учитывая, что участие Келси Грэммера обходилось создателям в 1,6 млн долларов.

9. «Камелот», 2011

К съемкам в историческом фэнтези кабельная сеть Starz привлекла таких популярных актеров, как Ева Грин Джозеф Файнс , Джейми Кэмпбелл Бауэр. Однако ни это, ни огромные средства, вложенные в сериал, не спасли его от закрытия. По данным The Wall Street Journal, все десять эпизодов стоили по 7 млн долларов, с помощью которых создатели пытались окунуть зрителей в мир короля Артура.

8. «Восьмое чувство», 2015-2018

После громкого провала фильма «Восхождение Юпитер» сестры Вачовски занялись разработкой сериала «Восьмое чувство», который произвел на зрителей хорошее впечатление. Научно-фантастическая драма дебютировала на платформе Netflix в 2015 году и тогда обошлась сервису в 120 млн долларов. К радости поклонников, шоу продлили на второй сезон, каждый эпизод которого оценивался в 9 млн долларов, после чего сериал закрыли. В 2018 году «Восьмое чувство» вернулось с двухчасовой серией, чтобы окончательно завершить историю персонажей.

7. «Марко Поло», 2014-2016

Стрим-сервис Netflix не скупится на свои проекты, но также легко закрывает их, если те не оправдывают ожиданий. Так случилось и с сериалом «Марко Поло», на который было потрачено 90 млн долларов за первые 10 серий. По данным The Hollywood Reporter, два сезона «Марко Поло» принесли Netflix убытки в 200 млн долларов.

6. «Рим», 2005-2007

Еще одним масштабным сериалом канала HBO был «Рим». Рейтинги шоу не оправдали огромный производственный бюджет, поэтому сериал отменили еще до выхода второго сезона. Согласно изданию Forbes, съемки проходили в непосредственной близи от исторических локаций и оценивались от 6 до 10 млн долларов за эпизод. В интервью Entertainment Weekly один из создателей «Рима» отметил, что для HBO это был отличный опыт съемок за рубежом.

5. «Игра престолов», 2011-2019

Опыт съемок «Рима» сослужил хорошую службу самому успешному проекту HBO — «Игре престолов». Сериал снимали по всей Европе: в Исландии, Испании, Ирландии, Мальте и Хорватии. Историческое фэнтези с участием сверхъестественных существ, батальными сценами и воссозданием средневековых локаций и деталей потребовало огромных вложений. Каждый эпизод шестого сезона оценивался в 10 млн долларов. Затраты на седьмой сезон возросли еще сильнее из-за пересмотра контрактов главных звезд шоу. По оценкам Variety, заключительные серии «Игры престолов» обойдутся создателям в ошеломительные 15 млн долларов.

4. «Друзья», 1994-2004

Культовый американский ситком радовал зрителей на протяжении десяти лет и все эти годы удерживал высокие рейтинги. За такие результаты каналу NBC пришлось дорого заплатить. В последних сезонах актеры пересмотрели свои контракты и стали получать по миллиону за один 25-минутный эпизод, из-за чего одна серия вкупе с производственными затратами обходилась в 10 млн долларов. Для начала 2000-ых это было весьма впечатляющей суммой.

3. «Отжиг», 2016

В 2016 год сериал «Отжиг» оказался самым дорогим проектом Netflix. Первоначально стоимость одной серии должна была составлять 7,5 млн долларов, но в итоге она достигла 11 млн долларов. По данным Variety, первый и единственный сезон «Отжига» обошелся стрим-сервису в 120 млн долларов. Затраты не оправдались, поэтому сериал отменили.

2. «Скорая помощь», 1994-2009

Сериал, превративший Джорджа Клуни в звезду, в 1999 году был назван самой дорогой драмой в истории телевидения. По словам Клуни, «Скорая помощь» собирала у экранов до 40 млн зрителей, чем не могут похвастаться многие популярные сегодня шоу. Производственные затраты достигали 13 млн долларов, и большую их часть составляли гонорары актеров.

1. «Корона», с 2016