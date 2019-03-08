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Авторы «Симпсонов» решили убрать эпизод с Джексоном 

Рамблер 13 часов назад
Фото: Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Создатели мультсериала "Симпсоны" приняли решение изъять из всех стриминговых сервисов эпизод под названием "Совершенно безумный папа".
Такое решение принято в связи с очередным скандалом вокруг жизни певца. Телеканал HBO показал документальный фильм о Майкле Джексоне. В ленте использовались интервью с людьми, которые могли рассказать свои истории о певце. В числе прочих в фильме была показана и беседа с двумя мужчинами, которых Джексон якобы растлевал в детстве.
"Я против сожжения книг в любом виде. Но эта наша книга, и мы можем вычернуть главу из неё",
— такое публичное заявление сделал Джеймс Брукс, исполнительный продюсер "Симпсонов".
Серия рассказывает историю мужчины по имени Леона Кемповски. С ним Гомер Симпсон знакомится в психиатрической больнице. Леон уверен, что его кожа темного цвета, а зовут его Майкл Джексон. Еще он поразительно похоже исполняет композиции Майкла (неудивительно, ведь Кемповски озвучивал сам певец).
Гомер и Леон вместе убегают из больницы, чтобы приехать к Лизе Симпсон и спеть ей песню в честь ее дня рождения.
В России фильм "Покидая Неверлэнд" покажут ночью 15 и 16 марта в эфире Первого канала.
Комментарии
Сериалы , Майкл Джексон , Первый канал
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