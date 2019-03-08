Авторы «Симпсонов» решили убрать эпизод с Джексоном

Создатели мультсериала "Симпсоны" приняли решение изъять из всех стриминговых сервисов эпизод под названием "Совершенно безумный папа".

Такое решение принято в связи с очередным скандалом вокруг жизни певца. Телеканал HBO показал документальный фильм о Майкле Джексоне . В ленте использовались интервью с людьми, которые могли рассказать свои истории о певце. В числе прочих в фильме была показана и беседа с двумя мужчинами, которых Джексон якобы растлевал в детстве.

"Я против сожжения книг в любом виде. Но эта наша книга, и мы можем вычернуть главу из неё",

— такое публичное заявление сделал Джеймс Брукс, исполнительный продюсер "Симпсонов".

Серия рассказывает историю мужчины по имени Леона Кемповски. С ним Гомер Симпсон знакомится в психиатрической больнице. Леон уверен, что его кожа темного цвета, а зовут его Майкл Джексон. Еще он поразительно похоже исполняет композиции Майкла (неудивительно, ведь Кемповски озвучивал сам певец).

Гомер и Леон вместе убегают из больницы, чтобы приехать к Лизе Симпсон и спеть ей песню в честь ее дня рождения.