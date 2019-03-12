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Названа дата выхода последней серии «Теории большого взрыва» 

Рамблер 12 марта 2019
Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
Создатели популярного сериала еще в августе 2018 года объявили о том, что 12-й сезон шоу станет последним. Новость немного расстроила поклонников «Теории», но вместе с тем фанаты признаются, что им очень интересно, чем же закончится эта история.
Авторы шоу, которое, увы, подходит к своему завершению, озвучили дату, когда поклонники увидят своих любимых героев на экране в последний раз. Заключительный эпизод последнего сезона знаменитого сериала выйдет в эфир 16 мая, сообщает издание Deadline.
Также отмечается, что финальная серия будет длиться около часа и станет, по признанию создателей шоу, весьма грустной.
Напомним, что первый сезон «Теории большого взрыва» вышел в эфир в 2007 году. Сериал завоевал любовь поклонников во всем мире и пользовался большой популярностью. Всего за 12 сезонов шоу было отснято 279 эпизодов.
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