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С кого рисовали драконов для «Игры престолов» 

Рамблер 3 часа назад
Самый громкий сериальный проект последних лет — сага «Игра престолов», где действие происходит в вымышленном мире. Сериал создают не только режиссёр и актёры, но и целая команда аниматоров, благодаря которой телезрители видят несуществующих драконов. Отвечают за «оживление» драконов несколько десятков специалистов по компьютерной анимации стадии Pixomondo. Им пришлось долго изучать повадки птиц и строение скелетов пернатых, чтобы понять, каким же должны быть драконы. Процесс создания сказочных существ сотрудники студии показали на видео.
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