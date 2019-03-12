С кого рисовали драконов для «Игры престолов»

Самый громкий сериальный проект последних лет — сага «Игра престолов», где действие происходит в вымышленном мире. Сериал создают не только режиссёр и актёры, но и целая команда аниматоров, благодаря которой телезрители видят несуществующих драконов. Отвечают за «оживление» драконов несколько десятков специалистов по компьютерной анимации стадии Pixomondo. Им пришлось долго изучать повадки птиц и строение скелетов пернатых, чтобы понять, каким же должны быть драконы. Процесс создания сказочных существ сотрудники студии показали на видео.