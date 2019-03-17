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Русские сериалы, которые стоит посмотреть 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Домашний арест"
За последнее время вышло много качественных русских сериалов, которые цепляют своей иронией, актерским составом и историей. Мы сделали подборку сериалов, которые обязательно стоит посмотреть.

Домашний арест

Ироничный сериал, который вышел на онлайн-платформе THT-Premier. В сериале рассказывается о мэре небольшого города, которого поймали на крупной взятке. Его помещают под домашний арест, а так как прописан он был не в своем загородном особняке, а в комнате в старой коммунальной квартире, его отправляют как раз туда. В это квартире главный герой провел свое детстсво, а теперь он вновь встретить людей из прошлого. Главные роли сыграли актеры, известные по многим российским сериалам: Павел Деревянко, Александр Робак и Сергей Бурунов.
Кадр из сериала "Домашний арест"

Мылодрама

Сериал рассказывает о простом человеке, который смог занять высокую должность. Совет директоров решает специально обвалить акции телеканала и для этого нанимают на должность генерального директора простого автозаправщика. Именно он и должен благодаря своей неопытности и профессиональности создать хаос в эфире. Однако сериал, который ему поручили делать, имеет грандиозный успех.
Кадр из сериала "Мылодрама"

Содержанки

В светском обществе красивые девушки пытаются найти свое уютное местечко. Многим в этом помогает главная светская сваха, которые пристраивает отличившихся девушек в надежные руки. Очередная девушка Даша, которая приезжает покорить Москву, тоже мечтает о лучшей жизни. Но все меняется после загадочного убийства.
Кадр из сериала "Содержанки"
Комментарии
Сериалы , Павел Деревянко , Сергей Бурунов , Александр Робак
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