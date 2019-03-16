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Всегда ли Альфа в сериале «играла» кукла 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Альф"
Многие до сих пор хорошо помнят популярный сериал о забавном мохнатом пришельцев по имени Альф, живущем в одной из американских семей. Поклонников у шоу было много и оно пользовалось любовью зрителей. Конечно, главным любимчиком большинства был сам Альф.
Всем, разумеется, понятно, что роль инопланетянина исполняла искусно созданная кукла. Управлял ею, кстати, сам создатель сериала, Пол Фаско. Он же подарил Альфу и свой голос.
Однако не многие помнят, что в нескольких сериях первого сезона сериала Альф, показанный в полный рост, отличался от своего обычного образа. Объясняется это просто: в этих эпизодах его роль исполнял настоящий актер. Имя его Михай (Мичу) Месарош.
Wikipedia
Актер-лилипут венгерского происхождения родился в 1939 году и с детства привык ко вниманию. Он посещал школу циркового искусства, а позже стал членом цирковой компании «Ringling Bros. and Barnum&Bailey Circus», заслужив звание «самого маленького человека в мире».
globallookpress
На счету Месарош пять ролей в кино и на телевидении. Но самой запоминающийся стал, наверно, Альф. Михай мог бы и дальше продолжать играть инопланетянина в сериале, но создатели сериала нашли съемки с живым актером слишком дорогостоящими и трудоемкими. Поэтому в итоге Месароша и заменили куклой.
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