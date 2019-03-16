Четыре отличных ретросериала, кроме «Оттепели» 

Сериалы, которые стоит посмотреть поклонникам "Оттепели" и ретро.
"Мосгаз" (2012)
Дебютный теледетектив о расследованиях майора Черкасова и его команды рассказывает о первом известном серийном убийце в Союзе, хотя реальные события значительно изменены. У фильма есть четыре свободных сиквела, но "Мосгаз" можно смело назвать лучшим.
Черкасов (Андрей Смоляков) разыскивает убийцу, который представляется своим жертвам работником Мосгаза. А в это время опальный художник Стас Шелест (Юрий Чурсин), после разгрома его выставки, мечтает выехать из страны.
Кадр из сериала "Однажды в Ростове"
"Однажды в Ростове" (2012)
В сериале Константина Худякова причудливо сплетаются расстрел забастовки рабочих в Новочеркасске в 1962 году и история банды братьев Толстопятовых, известных как "фантомасы". Дерзкие преступления сделали бандитов легендами криминального мира.
Но, прежде всего, это история о людях, в результате трагических обстоятельств вовлеченных в кровавый круговорот.
Кадр из сериала "Обратная сторона Луны"
"Обратная сторона Луны" (2012)
Российская адаптация британской "Жизни на Марсе" получилась качественной и при этом близкой реалиям нашей страны.
Капитан Соловьев (Деревянко) преследует жестокого маньяка по кличке Рыжий и в результате аварии попадает в 1979 год, где все принимают его за собственного отца, тоже Михаила.
Герой пытается привыкнуть к окружающей действительности и обезвредить маньяка, также переместившегося во времени. Кроме того, он ищет способы вернуться назад и не подозревает, что каждое его действие меняет будущее.
Это лучшая роль Павла Деревянко, не считая его работы в "Домашнем аресте".
В 2016 году вышел второй сезон, где герои действуют в альтернативном 2011 году.
Кадр из сериала "Уходящая натура"
"Уходящая натура" (2014)
Сериал Дмитрия Иосифова снимался почти одновременно с "Оттепелью", но стартовал позже. Роднит эти проекты и похожий сюжет, который также вращается вокруг съемок фильма про колхоз.
На площадке кипят страсти, жена режиссера (Шукшина) конфликтует с любовницей (Чиповская), а сам режиссер (Колтаков) выясняет отношения с заклятым другом и коллегой (Скляр).
Но все это происходит в конце 70-х, на излете застоя, и героев уже давно не греют оттепельные надежды. Их время уходит, и вместе с ним они тоже становятся "уходящей натурой".
Но несмотря ни на что, герои создают то самое добротное советское кино, которое мы смотрим до сих пор.