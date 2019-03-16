Четыре отличных ретросериала, кроме «Оттепели»

Сериалы, которые стоит посмотреть поклонникам "Оттепели" и ретро.

"Мосгаз" (2012)

Дебютный теледетектив о расследованиях майора Черкасова и его команды рассказывает о первом известном серийном убийце в Союзе, хотя реальные события значительно изменены. У фильма есть четыре свободных сиквела, но "Мосгаз" можно смело назвать лучшим.

Черкасов ( Андрей Смоляков ) разыскивает убийцу, который представляется своим жертвам работником Мосгаза. А в это время опальный художник Стас Шелест ( Юрий Чурсин ), после разгрома его выставки, мечтает выехать из страны.

Кадр из сериала "Однажды в Ростове"

"Однажды в Ростове" (2012)

В сериале Константина Худякова причудливо сплетаются расстрел забастовки рабочих в Новочеркасске в 1962 году и история банды братьев Толстопятовых, известных как "фантомасы". Дерзкие преступления сделали бандитов легендами криминального мира.

Но, прежде всего, это история о людях, в результате трагических обстоятельств вовлеченных в кровавый круговорот.

Кадр из сериала "Обратная сторона Луны"

"Обратная сторона Луны" (2012)

Российская адаптация британской "Жизни на Марсе" получилась качественной и при этом близкой реалиям нашей страны.

Капитан Соловьев ( Деревянко ) преследует жестокого маньяка по кличке Рыжий и в результате аварии попадает в 1979 год, где все принимают его за собственного отца, тоже Михаила.

Герой пытается привыкнуть к окружающей действительности и обезвредить маньяка, также переместившегося во времени. Кроме того, он ищет способы вернуться назад и не подозревает, что каждое его действие меняет будущее.

Это лучшая роль Павла Деревянко, не считая его работы в "Домашнем аресте".

В 2016 году вышел второй сезон, где герои действуют в альтернативном 2011 году.

Кадр из сериала "Уходящая натура"

"Уходящая натура" (2014)

Сериал Дмитрия Иосифова снимался почти одновременно с "Оттепелью", но стартовал позже. Роднит эти проекты и похожий сюжет, который также вращается вокруг съемок фильма про колхоз.

На площадке кипят страсти, жена режиссера (Шукшина) конфликтует с любовницей (Чиповская), а сам режиссер (Колтаков) выясняет отношения с заклятым другом и коллегой (Скляр).

Но все это происходит в конце 70-х, на излете застоя, и героев уже давно не греют оттепельные надежды. Их время уходит, и вместе с ним они тоже становятся "уходящей натурой".

Но несмотря ни на что, герои создают то самое добротное советское кино, которое мы смотрим до сих пор.