Сериал «Мамы чемпионов» покажут 1 апреля

Генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов возлагает большие надежды на этот сериал.

"Несмотря на невероятный успех "Молодежки", мы понимали, что рано или поздно нам придется попрощаться с любимым проектом", — отметил продюсер.

На смену всем полюбившейся "Молодежки" придет сериал "Мамы чемпионов".

"Мы не могли оставить незаполненной нишу спортивных сериалов, столь любимых нашими телезрителями. Так родилась история с новым взглядом на спорт — с позиции не тех, кто сражается за медали, а главных людей в их жизни — мам", — рассказал Антон Федотов.

Роль тренера Аллы Гордеевой исполняет Ирина Розанова. В сериале будет обыгрываться всем знакомый конфликт между детьми и их родителями.