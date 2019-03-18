Сериал «Мамы чемпионов» покажут 1 апреля 

1 апреля состоится премьера российского сериала "Мамы чемпионов". В главных ролях будут Екатерина Вилкова и Ирина Розанова. В этом же сериале сыграли Павел Трубинер, Сабина Ахмедова, Мария Валешная, Григорий Верник и другие актеры.
Генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов возлагает большие надежды на этот сериал.
"Несмотря на невероятный успех "Молодежки", мы понимали, что рано или поздно нам придется попрощаться с любимым проектом", — отметил продюсер.
На смену всем полюбившейся "Молодежки" придет сериал "Мамы чемпионов".
"Мы не могли оставить незаполненной нишу спортивных сериалов, столь любимых нашими телезрителями. Так родилась история с новым взглядом на спорт — с позиции не тех, кто сражается за медали, а главных людей в их жизни — мам", — рассказал Антон Федотов.
Роль тренера Аллы Гордеевой исполняет Ирина Розанова. В сериале будет обыгрываться всем знакомый конфликт между детьми и их родителями.
Чтобы детально проработать сценарий, авторы посетили соревнования по плаванию и обратились за консультацией к заслуженному тренеру России Виктору Коршунову.