Самые ожидаемые российские сериалы

В 2019 году на экраны вышло много российских сериалов, которые определенно достойны вашего внимания. Оригинальные сюжеты, сильные герои, качественная картинка — мы сделали для вас подборку самых ожидаемых отечественных сериалов.

"Мертвое озеро"

Следователь Максим Покровский , которого играет Евгений Цыганов , отправляется в далекий город Чангадан, чтобы расследовать убийство. Дочь местного олигарха обнаружена мертвой — кто-то использовал ее для обряда ритуального жертвоприношения. Во время расследования столичный детектив сталкивается с криминалом, мистикой и тайнами.

Кадр из сериала "Мертвое озеро"

"Русалки"

В маленьком провинциальном городке находят тело молодой женщины. Есть подозрение, что это пропавшая 14 лет назад сестра следователя Риты Тихоновой, которую сыграла Иева Андреевайте. В ходе расследования Рита сталкивается со страшными семейными тайнами.

Кадр из сериала "Русалки"

"Содержанки"

В светском обществе красивые девушки пытаются найти свое уютное местечко. Многим в этом помогает главная светская сваха, которые пристраивает отличившихся девушек в надежные руки. Очередная девушка Даша, которая приезжает покорить Москву, тоже мечтает о лучшей жизни. Но все меняется после загадочного убийства.