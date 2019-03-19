Самые ожидаемые российские сериалы 

В 2019 году на экраны вышло много российских сериалов, которые определенно достойны вашего внимания. Оригинальные сюжеты, сильные герои, качественная картинка — мы сделали для вас подборку самых ожидаемых отечественных сериалов.
"Мертвое озеро"
Следователь Максим Покровский, которого играет Евгений Цыганов, отправляется в далекий город Чангадан, чтобы расследовать убийство. Дочь местного олигарха обнаружена мертвой — кто-то использовал ее для обряда ритуального жертвоприношения. Во время расследования столичный детектив сталкивается с криминалом, мистикой и тайнами.
Режиссером сериала стал Роман Прыгунов, известный своей работой над двумя частями фильма «Дуxless». В сериале также снялись Павел Табаков, Александра Ребенок, Александр Робак, Андрей Смоляков и другие. Над сценарием работали Роман Кантор, Дмитрий Абезяев, Владимир Васильев. Проект вышел на онлайн-платформе THT-Premier.
Кадр из сериала "Мертвое озеро"
"Русалки"
В маленьком провинциальном городке находят тело молодой женщины. Есть подозрение, что это пропавшая 14 лет назад сестра следователя Риты Тихоновой, которую сыграла Иева Андреевайте. В ходе расследования Рита сталкивается со страшными семейными тайнами.
Режиссером сериала выступил Александр Кириенко, в картине также снялись Петр Федоров, Михаил Горевой, Дарья Мороз, Евгения Дмитриева, Вера Воронкова и другие.
Кадр из сериала "Русалки"
"Содержанки"
В светском обществе красивые девушки пытаются найти свое уютное местечко. Многим в этом помогает главная светская сваха, которые пристраивает отличившихся девушек в надежные руки. Очередная девушка Даша, которая приезжает покорить Москву, тоже мечтает о лучшей жизни. Но все меняется после загадочного убийства.
В сериале снялись Дарья Мороз, Мария Фомина, Софья Эрнст, Ольга Сутулова, Сергей Бурунов и другие.
Кадр из сериала "Содержанки"