Чего не умела «Просто Мария»: тест по сериалу

В начале 90-х сериал «Просто Мария» был одним из самых популярных на отечественном ТВ. За наполненной «мыльными» событиями жизнью главной героини Марии Лопес и ее воздыхателей Виктора Каррено и Хуана-Карлоса дель Вильяра следила вся страна. 141-серийный фильм задумывался как масштабное полотно и охватывал более двадцати лет из жизни героев.

Рейтинги у сериала были столь высоки, что образ Марии в исполнении Виктории Руффо даже использовал Мавроди для рекламы своей «пирамиды».

Впрочем, ни в каких махинациях Мария Лопес, конечно, не участвовала. Или участвовала? Предлагаем пройти наш тест и узнать, как много вы помните о страданиях героев и перипетиях сюжета «Просто Марии»!