Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Балканский рубеж
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Волшебный парк Джун
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Королевский корги
Мультфильм, Комедия
Купить билет
Трезвый водитель
Ромком
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
В объятиях лжи
Триллер, Драма
Купить билет
Пиковая дама. Зазеркалье
Ужасы
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Ван Гоги
Драма
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Гурвинек. Волшебная игра
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Рожденный стать королем
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Стёртая личность
Биография, Драма
Купить билет
Вокс Люкс
Мюзикл, Драма
Купить билет
Любовницы
Комедия
Купить билет
Родители лёгкого поведения
Комедия
Купить билет
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами
Комедия
Купить билет

Чего не умела «Просто Мария»: тест по сериалу 

Рамблер 7 часов назад
Фото: кадр из сериала «Просто Мария»
В начале 90-х сериал «Просто Мария» был одним из самых популярных на отечественном ТВ. За наполненной «мыльными» событиями жизнью главной героини Марии Лопес и ее воздыхателей Виктора Каррено и Хуана-Карлоса дель Вильяра следила вся страна. 141-серийный фильм задумывался как масштабное полотно и охватывал более двадцати лет из жизни героев.
Рейтинги у сериала были столь высоки, что образ Марии в исполнении Виктории Руффо даже использовал Мавроди для рекламы своей «пирамиды».
Впрочем, ни в каких махинациях Мария Лопес, конечно, не участвовала. Или участвовала? Предлагаем пройти наш тест и узнать, как много вы помните о страданиях героев и перипетиях сюжета «Просто Марии»!
Сериалы , Тесты , Мария Лопес , Виктория Руффо
Читайте также
Видео
«Я не хотела сына»: что мы знаем об Абдулове
Актеры
Фильмы, запрещенные про неожиданным причинам
Фильмы
Программа Леонида Парфенова «Намедни» вернулась
ТВ
Хорроры, которые заслужили признание публики
Фильмы
Как сложились судьбы актеров «Иронии судьбы»
Актеры
Солист группы «На-На» устроил стриптиз на сцене
ТВ
Актеры, вдрызг разругавшиеся на съемках
Актеры
Киношные злодеи, которых можно оправдать
Фильмы
Ирина Алферова отомстила Абдулову в клипе Серова
Актеры
Сцены из мультика «Моана», не дошедшие до зрителя
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение