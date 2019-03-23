Стало известно о закрытии сериала «Сверхъестественное»

Культовый сериал "Сверхъествественное" планируют завершить. Об этом сообщили актеры, сыгравшие главные роли, в своем Instagram.

Дженсер Эклз, исполняющий роль старшего брата Дина Винчестера, рассказал, что сериал круто изменил его жизнь. А следующий съемочный год станет завершающим. Телешоу планируют закончить грандиозной развязкой.

Миша Коллинз. Также о завершении над работой в шоу заявили и другие исполнители главных ролей: Джаред Падалеки

В финальном сезоне будет 20 эпизодов. Таким образом общее число серий дойдет до 327. Именно "Сверхъестественное" стал самым продолжительным проектом за всю историю телеканала The CW. Всего у сериала 15 сезонов.