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Матвеев сыграет главную роль в сериале «Шерлок Холмс в России» 

Рамблер 22 мая 2019
Фото: @maxim_matveev_
В Санкт-Петербурге ведутся съемки нового проекта продюсерской компании "Среда" Александра Цекало. Снимают сериал о приключениях знаменитого английского сыщика "Шерлок Холмс в России", главную роль в котором исполнит известный актер Максим Матвеев. Режиссером проекта стал Нурбек Эген, а сценарий написал Олег Маловичко, который также участвовал в создании успешного российского сериала "Метод".
Сюжет "Шерлока Холмса в России" переносит главного героя в Санкт-Петербург, поскольку, по предположению сыщика, именно туда сбежал опасный преступник Джек Потрошитель. В Лондоне он убивал женщин, а на месте преступления оставлял послание своему преследователю Холмсу. Прибыв в Россию, знаменитый сыщик знакомится с доктором Карцевым (Владимир Мишуков), у которого снимает комнату на Пекарской улице. Вместе они пытаются поймать маньяка, несмотря на противодействие местной полиции. К Шерлоку Холмсу и доктору Карцеву присоединяется Софья (Ирина Старшенбаум), к которой у сыщика со временем появляются чувства.
Комментарии
Сериалы , Метод , Нурбек Эген , Шерлок Холмс , Владимир Мишуков , Ирина Старшенбаум , Олег Маловичко , Максим Матвеев
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