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Какие сериалы помогают решить личные проблемы 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"
Сериалы и телевизионные шоу помогают нам справляться с кризисами, а также учат разбираться в людях. Иногда в сериале можно увидеть проблему, которая давно не дает вам покоя, и увидеть внезапные варианты ее решения. Рассказываем, какие многосерийные фильмы помогут вам проанализировать собственную жизнь, отношения и по-новому взглянуть на ситуацию.

"Секс в большом городе"

В сериале поднимается тема женской дружбы, а еще в нем во всей красе представлены четыре женских психотипа. На примере отношений девушек можно подробно изучить разные типажи мужчин, их характеры и манеры поведения в той или иной ситуации. Темы многосерийного фильма не сводятся только к сексу, в нем затрагиваются разные психологические вопросы: стоит ли показывать ревность, что делать, если ты не отвечаешь взаимностью и может ли женщина первой сказать о своих чувствах. А отношения Мистера Бига с Кэрри Бредшоу вообще напоминают "качели". Подобные, к сожалению, часто встречаются в жизни. Посмотрев сериал, можно проанализировать свои контакты с подругами и мужчинами и пересмотреть отношение к жизни.

"13 причин почему"

С помощью истории Ханны Бейкер создатели сериала хотят показать зрителям влияние общества на чужую жизнь, его жесткость и безразличие к бедам и проблемам подростков. Мы несем ответственность за свои поступки и можем лишь догадываться, что причиняем боль окружающим. Ханна и ее восприятие происходящего является примером того, что нужно оставаться стойкой и не сдаваться под натиском общественного мнения. Согласно опросу Netflix, который был проведен в апреле 2019 года и касался этого сериала, 56% респондентов-родителей, осмотревших киноленту решили изучить вопрос причин подросткового суицида. 75% опрошенных подростков заявили, что в так или иначе сталкивались с этой проблемой. Почти все респонденты-подростки отметили, что сериал был им полезен.

"Доктор Хаус"

Талантливый врач-диагност, мизантроп и социопат доктор Грегори Хаус одержим поисками верного диагноза у пациентов. Хаус обращается с людьми как с неодушевленными предметами, хамит и смеется над ними. Казалось бы, он может существовать без людей и работать в одиночку… Задавшись однажды вопросом нужна ли ему команда, он понимает, что без помощников не обойтись. Именно окружающие помогают ему "поймать" и сформулировать верную мысль. Также в сериале разбирается множество типов отношений между людьми, которые дадут почву для размышлений.

"Пациенты"

Если вы не сильны в психологии, то этот сериал для вас. Он почти полностью состоит из сцен в кабинете психотерапевта. Вы познакомитесь с американской концепцией психотерапии, научитесь разделять работу и личную жизнь, найдете новые "фишки" в себе и окружающих.

"Отчаянные домохозяйки"

Сериал повествует о жизни четырех подруг-домохозяек в маленьком американском городе. История начинается с самоубийства их пятой подруги Мэри Элис Янг. Повествование идет от ее лица. Янг задается вопросом, достаточно ли хорошо мы знаем тех, кого видим каждый день — мужа, детей, знакомы. Сериал показывает, что никогда не знаешь, кому доверять, и кто придет на помощь. Часто героини прячутся в собственном одиночестве. История показывает, как для человека важна социализация. Окружающие ограничивают нашу свободу, но мы все же нуждаемся в них, ведь жизнь легче пройти в компании спутника.
Комментарии
Сериалы , Пациенты , Netflix
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