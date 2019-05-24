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На Youtube удален сериал «Слуга народа» с Зеленским 

Рамблер 18 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Слуга народа"
На видеосервисе Youtube стал недоступен сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл Владимир Зеленский. После выборов серии начали вновь набирать просмотры.
Впервые "Слуга народа" показали на телеканале "1+1" в 2015 году. В нем рассказывается об учителе истории, который стал президентом Украины. Многие называют сериал "пророческим" для Зеленского.
По словам директора "Студии 95", Сергея Пушкина это временная мера. Эта компания является правообладателем серий.
"Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем юридические вопросы. Надеемся, что это быстро разрешится", — рассказал он в комментарии "Ведомостям".
О каких юридических вопросах идет речь, неизвестно. Сериал недоступен для всех пользователей Youtube.
Проект "Слуга народа" стал одним из самых просматриваемых в стране. На Youtube его посмотрели 98 млн человек. Права на показ этого сериала есть у Netflix, эстонского канала ETV+ и казахского "31 канала".
Комментарии1
Сериалы , Сергей Пушкин , Владимир Зеленский , Netflix , Ведомости
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