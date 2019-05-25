Фанаты «Игры престолов» начали отписываться от HBO

Культовый сериал десятилетия «Игра престолов» по циклу романов Джорджа Мартина подошел к концу. Телеканал HBO показал заключительный сезон саги, который вызвал противоречивую реакцию поклонников. Теперь же они начали отписываться от HBO. Это стало ясно после анализа запросов на Google Trends.

После просмотра последней серии сериала число запросов по фразе «Как отменить подписку на HBO» достигло предельного уровня частоты в 100 баллов. Это неудивительно, ведь фанаты «Игры престолов» составляют значительную часть аудитории канала. Теперь же сохранять подписку многие из них не видят смысла, ведь до следующего года ничего такого же грандиозного канал не покажет.

Приквел к «Игре престолов», который будет посвящен событиям Долгой Ночи, случившейся задолго до событий основной саги, сейчас в работе, а третий сезон «Мира дикого Запада» начнется только в 2020 году.

Кстати, последний эпизод сериала посмотрело рекордное для HBO количество американских зрителей — 19, 3 миллиона человек.