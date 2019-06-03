Оказывается, ученые давно изучают это явление и нашу реакцию на него.
Запись смеха, используемая на телевидении в комедийных шоу или ситкомах используется до сих пор. Впервые же этот прием использовал звукорежиссером Чарли Дуглас на американском канале CBS. По идее, смех призван создать определенную атмосферу и так сказать погрузить в нее зрителя. Вероятно, это должно быть похоже на то, как мы реагируем на не всегда смешные шутки во время живых выступлений юмористов и комиков. Все вокруг смеются, и вот вы сами уже хохочете над сомнительной шуткой!… Можно предположить, что именно это и раздражает. Получается, зрителю указывают, где должно быть смешно.
Именно об этом размышляет российский публицист М. В. Кононенко: смех за кадром указывает "не очень умным людям" на момент, когда на экране происходит нечто смешное. Кроме него, к этому методу негативно относится преподаватель Одесского национального университета имени И. И. Мечникова Виктор Левченко. По его утверждению, закадровый смех, подобно разъяснению шутки, омертвляет смешное и не даёт зрителю самостоятельно различать его.