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Почему нас раздражает закадровый смех в комедийных лентах 

Рамблер 13 часов назад
Фото: Кадр из ситкома "Друзья"
Оказывается, ученые давно изучают это явление и нашу реакцию на него.
Запись смеха, используемая на телевидении в комедийных шоу или ситкомах используется до сих пор. Впервые же этот прием использовал звукорежиссером Чарли Дуглас на американском канале CBS. По идее, смех призван создать определенную атмосферу и так сказать погрузить в нее зрителя. Вероятно, это должно быть похоже на то, как мы реагируем на не всегда смешные шутки во время живых выступлений юмористов и комиков. Все вокруг смеются, и вот вы сами уже хохочете над сомнительной шуткой!… Можно предположить, что именно это и раздражает. Получается, зрителю указывают, где должно быть смешно.
Именно об этом размышляет российский публицист М. В. Кононенко: смех за кадром указывает "не очень умным людям" на момент, когда на экране происходит нечто смешное. Кроме него, к этому методу негативно относится преподаватель Одесского национального университета имени И. И. Мечникова Виктор Левченко. По его утверждению, закадровый смех, подобно разъяснению шутки, омертвляет смешное и не даёт зрителю самостоятельно различать его.
Комментарии
Сериалы , Виктор Левченко , CBS
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