Почему нас раздражает закадровый смех в комедийных лентах

Оказывается, ученые давно изучают это явление и нашу реакцию на него.

Запись смеха, используемая на телевидении в комедийных шоу или ситкомах используется до сих пор. Впервые же этот прием использовал звукорежиссером Чарли Дуглас на американском канале CBS. По идее, смех призван создать определенную атмосферу и так сказать погрузить в нее зрителя. Вероятно, это должно быть похоже на то, как мы реагируем на не всегда смешные шутки во время живых выступлений юмористов и комиков. Все вокруг смеются, и вот вы сами уже хохочете над сомнительной шуткой!… Можно предположить, что именно это и раздражает. Получается, зрителю указывают, где должно быть смешно.