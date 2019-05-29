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Все не так: ликвидаторы о «Чернобыле» 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Чернобыль"
В этом году канал HBO выпустил сериал "Чернобыль" о катастрофе 1986 года в одноименном городе в советской УССР. В целом зрители положительно отзываются о многосерийном фильме, а кинокритики пишут о нем почти так же увлеченно, как об "Игре престолов". Что не скажешь о ликвидаторах аварии на ЧАЭС, у которых с каждым эпизодом все больше вопросов к создателям сериала. Что же не так с фильмом и насколько происходящее на экране похоже на правду?

Вертолеты не падали?

В сериале к ЧАЭС подлетает группа вертолетов Ми-8, сливающая в радиоактивное "жерло" разрушенной станции смесь песка и бора. В это время один из вертолетов задевает лопастью трос строительного крана и падает. Как рассказал изданию "КП Екатеринбург" Владимир Тарасевич, один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС, падение вертолета — выдумка. В тот момент там не было никакого крана и вертолеты не падали. Вертолет упал в зоне аварии спустя полгода с момента ЧП — в октябре 1986 года.

Внезапно пожелтевшая зелень

Одна из самых пугающих сцен в сериале — второй день аварии: ЧАЭС горит, черное радиоактивное облако ползет на реку Припять и распространяется на лес, который моментально желтеет. По словам Тарасевича, лес умирал намного медленнее и пожелтел спустя две недели после того, как ликвидаторы приехали на место катастрофы. Лес погибает и от обычного лесного пожара, так как сгорает корневая подстилка и ствол не получает питание.

Смерть пилота за штурвалом и вкус металла во рту

В сериале были замечены красные звезды на форме пожарных, но тогда их, по словам Тарасевича, ни у кого не было. Вкус металла во рту, на который жаловались герои фильма, тоже не чувствовался на подлете к месту аварии. Ликвидаторы не приближались к АЭС настолько близко, как персонажи сериала, иначе бы все они уже были мертвы. Но командировка в Чернобыль все равно сказалась на здоровье тех, кто устранял последствия катастрофы.

"Некомпетентность" сотрудников ЧАЭС и безразличие властей

Ликвидатор катастрофы в Чернобыле, дозиметрист Леонид Седов заявил изданию strana.ua, что советская власть в фильме изображена неким "монстром", безразличным к народу, а руководство АЭС и начальник смены показаны некомпетентными. На самом деле директор не посылал подчиненных в очаг взрыва, это противоречит технике безопасности, согласно которой он и начальник смены первыми проверяют, что случилось. Сотрудники станции рассказывали, что руководство пыталось их обезопасить. Сергей, младший научный сотрудник института проблем безопасности АЭС, который работал на ЧАЭС, рассказал strana.ua, что в фильме главный инженер убеждал всех, что эвакуация не понадобится, но в реальности он первым начал настаивать на эвакуации. По словам собеседника издания, задумка создателей сериала состояла в том, чтобы показать несовершенство работы власти, "системы". И это получилось, хотя и немного преувеличенно.
В один из моментов в "Чернобыле" ликвидаторы соглашаются работать за большое вознаграждение. По словам дозиметриста, это ложь и о деньгах тогда никто не говорил. Он и другие ликвидаторы приехали на место аварии добровольно, кого-то направили в командировку. Но все действовали из патриотических соображений и хотели помочь. В сериале показано, что гражданским не сказали о масштабах аварии. По словам Сергея, если бы это сделали, началась бы ужасная паника.
Еще один ликвидатор аварии, дозиметрист Александр, считает, что в сериале показан весь "бардак", который творился после аварии. По его словам, в сериале эвакуация началась 28 апреля, а в реальности — уже после 1 мая. Он добавил, что руководство ЧАЭС "наплевало" на существующие тогда программы защиты и техники безопасности на атомных станциях.
И Сергей, и Леонид Седов, отметили, что сериал о катастрофе на ЧАЭС стоит снимать не иностранцам, а тем, в чьей стране произошла эта авария.

Водолазы-добровольцы

В фильме показано, что водолазы Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов добровольно вызвались спасать европейский континент от уничтожения. Они нырнули в радиоактивную воду, чтобы открыть задвижки резервуара с водой. Сам Ананенко описывает эту операцию на сайте Международной организации "Союз Чернобыль". По его словам, водолазы не были добровольцами, а сам он попал на операцию из-за того, что дежурил в тот день. Ликвидаторы рисковали получить облучение от радиоактивной воды, но ее там было немного. То, что героический подвиг водолазов стал легендой, Ананенко объясняет свободным изложением журналистов и огромной значимостью самой операции.
Комментарии25
Сериалы , Леонид Седов
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