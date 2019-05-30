Сколько стоит интерьер из трех популярных сериалов 

Воссоздать ставшие для фанатов родными интерьеры поможет IKEA. Компания взяла популярные сериалы — "Симпсоны", "Друзья", "Очень странные дела" — и показала, как можно преобразить жилище с помощью мебели и аксессуаров. Фотографии, сделанные для рекламной кампании в Объединенных Арабских Эмиратов, можно посмотреть на сайте. Цены указаны в дирхамах, но мы воспользовались конвертером валют., чтобы выяснить, что и сколько стоит. Например, диван как у Симпсонов обойдется в 1795 дирхамов, что в рублях составит примерно 31 тысячу рублей. Лампочки из гостиной Джойс Байерс будут стоить 29 дирхамов или 520 рублей. А на шторы, как у Моники, из друзей придется потратить 145 дирхамов или 2500 тысячи рублей.
ИКЕА
IKEA
Кадр из сериала "Симпсоны"
IKEA
Кадр из сериала "Очень странные дела"
IKEA