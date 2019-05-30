Герои советских мультиков в стиле «Игры престолов»

Сыктывкарский художник Прокопий Уляшов по-новому изобразил известных нам с детства персонажей советских мультиков — он нарисовал их в стиле героев «Игры престолов». Так, добродушный лев Бонифаций превратился в Кхала Дрого, Маугли стал Брандоном Старком, а волк — Бериком Дондаррионом, воскресшим последователем Владыки Света. В образе Серсеи Ланнистер предстала принцесса из «Бременских музыкантов», а Джейми Ланнистером оказался сам Трубадур. Новые работы 28-летний художник опубликовал на своей странице в социальной сети. Они уже разлетелись по всему Интернету. Сериал «Игра престолов» основан на романах Р. Р. Мартина, 19 мая этого года публике показали последнюю серию заключительного восьмого сезона.