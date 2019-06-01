Прилучный назвал дату начала съемок «Мажора 4»

После выхода на экраны заключительной серии третьего сезона сериала «Мажор» поклонники были возмущены финалом телешоу. Фанаты наперебой требовали снять продолжение. Но и режиссер, и актеры, которых мучили вопросами, твердили, что шоу окончено, четвертого сезона не будет.

Однако теперь появилась новая информация. Павел Прилучный , исполнивший главную роль в нашумевшем сериале, в эфире стрима «Фильм Бро» заявил, что четвертому сезону все-таки быть. Более того, актер даже назвал дату, когда съемочная группа планирует приступить к работе: 6 июня.

По словам Прилучного, зрителям готовят даже две истории: сериальную версию, состоящую из восьми серий, а также полнометражный фильм. В подробности Павел не вдавался, но отметил, что история будет весьма интересной, а снимать ее будет команда, работавшая над вторым сезоном «Мажора».

Напомним, что ранее Прилучный заявлял, что участвовать в продолжении проекта будет лишь при условии хорошего сценария. Видимо, сценарий "Мажора 4" актера устроил.