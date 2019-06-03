Сериалы, которые мы пересматриваем тайком

Еще недавно признаваться в любви к сериалам было плохим тоном. Сейчас наверное каждый смотрит какой-нибудь сериал и обсуждает его с друзьями. Но есть шоу, которые мы смотрим снова и снова, несмотря на то, что они могут показаться безнадежно устаревшими.

«Друзья»

Классика на все времена, сериал о похождениях шести друзей можно начинать смотреть с любой серии — вы прекрасно проведете время. Вечный юмор и обаятельные герои — вот рецепт долголетия.

«Клон»

Самая успешная бразильская мелодрама нулевых выгодно отличалась почти фантастическим сюжетом и яркими восточными страстями. Зажигательные танцы живота, романтическая любовь, таинственный клон и молодежная драма — в сериале все смешано как в хорошем коктейле.

«Зачарованные»

Сериал о сестрах, обладающих магической силой, был фаворитом для целого поколения девочек нулевых. И пусть сейчас многие эпизоды кажутся наивными, при звуках заставки мы готовы снова на полчаса погрузиться в увлекательную жизнь сестер Холливелл. Очевидно, Сила трех действует.

«Секс в большом городе»

Стильная сказка для взрослых женщин и воплощение эпохи глянца на экране. Для многих зрительниц героини на долгое время стали ролевыми моделями, а модные луки на экране — трендами на все времена. Тонкости отношений и жизненные казусы, рассказанные языком блога, с налетом непритязательной философии — секрет сериала, который и сейчас делает его свежим.