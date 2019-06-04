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Как выглядели герои «Чернобыля» в реальной жизни 

Рамблер 8 часов назад
Американский мини-сериал, посвященный советской трагедии, бьет все рекорды популярности, опередив даже ставшую культовой "Игру престолов". Всего вышло пять серий, премьера состоялась 6 мая 2019 года.
Идея сериала возникла еще в 2014 году, тогда создатель и автор сценария Крейг Мазин взялся изучать правительственные доклады СССР и других стран, общался с физиками-ядерщиками и выходцами из бывшего Советского Союза. Ему интересно было все: от устройства ядерного реактора до советской культуры и быта. Съемки проводились на территории Литвы в окрестностях Каунаса и Вильнюса, а также в Киеве, но Крейг Мазин посетил также Чернобыльскую зону отчуждения. Кроме того, в работе над сериалом участвовали выходцы из СССР, которые помогли детально воссоздать быт и атмосферу. Реквизит позаимствовали в фондах студии "Беларусьфильм", многие вещи удалось найти на рынках Киева, Санкт-Петербурга, а также популярных в России интернет-барахолках.
С особой тщательностью проводился подбор актеров, в одном из интервью Крейг Мазин отметил, что не хотел, чтобы сериал стал похож на пародию. В нашей галерее — реальные люди, ставшие прототипами героев нашумевшего сериала.
Комментарии18
Сериалы , Фото , Крейг Мазин
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