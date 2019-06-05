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Сериалы, которые стоит пересмотреть 

Рамблер 1 час назад
Французский сериал «Налёт» выходил с 2009 по 2016 год. Главные герои сериала — четыре полицейских агента. Их товарища несправедливо обвинили в убийстве, после чего он совершил самоубийство. Теперь их задача прояснить все обстоятельства преступления, из-за которого покончил с собой коллега, и помочь его семье. Криминальная история, длившаяся несколько сезонов, ничуть не была затянутой и на протяжении всех эпизодов держала зрителей в напряжении, так что любителям сериалов стоит познакомиться с этой драмой.
Видео рассказывает о других достойных сериалах, которые стоит посмотреть.
Сериалы , Видео
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