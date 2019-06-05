«Чернобыль» от НТВ: КГБ против ЦРУ 

Российский сериал, посвященный катастрофе на Чернобыльской АЭС, снимается по заказу НТВ и при поддержке Министерства культуры. В 2014 году на создание сериала ведомство направило 30 миллионов рублей, изначально планировалось, что чиновники смогут увидеть результат в декабре 2016 года. Но подготовка затянулась и съемки прошли лишь в прошлом году в Белоруссии.
Согласно официальному синопсису, действие сериала происходит с апреля по декабрь 1986 года. Украинский отдел КГБ СССР узнает, что иностранные спецслужбы интересуются Чернобыльской атомной электростанцией. В Припять приезжает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев, чтобы разыскать опытного сотрудника ЦРУ Альберта Ленца, подозреваемого в шпионаже.
Дата выхода сериала пока не называется.