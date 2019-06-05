Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Купить билет
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Игрища престолов
Комедия
Купить билет
Золотая перчатка
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Война Анны
Драма, Военный
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Отель Мумбаи: Противостояние
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет

Какие турецкие сериалы посмотреть 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Великолепный век"
"Великолепный век" и другие сериалы, которые оценит российский зритель.

"Великолепный век", 2011

Исторический телесериал в жанре остросюжетной драмы, который рассказывает о наиболее заметных событиях правления султана Сулеймана Великолепного и о его взаимоотношениях с наложницей славянского происхождения Александрой, принявшей ислам и получившей имя Хюррем. Однако быть наложницей своенравная девушка не собирается, ее цель — стать любимой женой султана. Умело пользуясь искусством обольщения и хитростью устраняя других наложниц, Хюррем вступает в законный брак и начинает влиять на политические решения Сулеймана.

"Королек — птичка певчая", 2013

Кадр из сериала
Телевизионная драма, которая рассказывает историю жизни молодой девушки Фериде. Ее еще в детстве прозвали корольком — за живость и любовь к шалостям. Как и в большинстве мыльных опер, в этом сериале есть сложный любовный треугольник, который распутывается только в последней серии…

"Курт Сеит и Александра", 2014

Кадр из сериала
История любви крымского татарина Курта Сеита и русской девушки Александры Верженской, основанная на реальных событиях, описанных в романе известной турецкой писательницы Нермин Безмен. События сериала разворачиваются в начале XX века. О молодом и успешном Сеите мечтает много женщин, но он влюбляется в Александру из знатной русской семьи, и она отвечает ему взаимностью. Однако начинается война, и Курт Сеит отправляется в Карпаты для защиты царя и отечества…
Комментарии
Сериалы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алгоритм предскажет взлеты и падения актеров
Стало известно о трагичном финале «Красотки»
Почему Гурченко перед смертью попала в больницу
«Чернобыль» от НТВ: КГБ против ЦРУ1
Что смотреть в кино с 6 июня
Видео
04:23
Смешные дубли во время съемок трагических сцен
Фильмы
04:00
Почему Гурченко перед смертью попала в больницу
Актеры
04:15
Фабриканты, карьера которых так и не сложилась
ТВ
06:55
Смешные рекламные ролики, которые запретили на ТВ
ТВ
03:34
Самая большая ошибка Сергея Проханова
Актеры
10:14
Голливудские двойники, которых постоянно путают
Актеры
08:24
Сериалы, которые стоит пересмотреть
Сериалы
02:09
Какими стали юные партнерши Юрия Николаева
ТВ
12:44
Что стало с актёрами фильма «В бой идут одни старики»
Актеры Фильмы
26:17
Как Гайдай и Гомиашвили объявили бойкот друг другу
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение