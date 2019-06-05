Какие турецкие сериалы посмотреть

"Великолепный век" и другие сериалы, которые оценит российский зритель.

"Великолепный век", 2011

Исторический телесериал в жанре остросюжетной драмы, который рассказывает о наиболее заметных событиях правления султана Сулеймана Великолепного и о его взаимоотношениях с наложницей славянского происхождения Александрой, принявшей ислам и получившей имя Хюррем. Однако быть наложницей своенравная девушка не собирается, ее цель — стать любимой женой султана. Умело пользуясь искусством обольщения и хитростью устраняя других наложниц, Хюррем вступает в законный брак и начинает влиять на политические решения Сулеймана.

"Королек — птичка певчая", 2013

Кадр из сериала

Телевизионная драма, которая рассказывает историю жизни молодой девушки Фериде. Ее еще в детстве прозвали корольком — за живость и любовь к шалостям. Как и в большинстве мыльных опер, в этом сериале есть сложный любовный треугольник, который распутывается только в последней серии…

"Курт Сеит и Александра", 2014

Кадр из сериала

История любви крымского татарина Курта Сеита и русской девушки Александры Верженской, основанная на реальных событиях, описанных в романе известной турецкой писательницы Нермин Безмен. События сериала разворачиваются в начале XX века. О молодом и успешном Сеите мечтает много женщин, но он влюбляется в Александру из знатной русской семьи, и она отвечает ему взаимностью. Однако начинается война, и Курт Сеит отправляется в Карпаты для защиты царя и отечества…