Названа лучшая поза для просмотра сериалов

Эксперты рассказали, в какой позе лучше всего смотреть кино и особенно сериалы. Об этом пишет издание The Washington Post.

С ростом популярности стриминговых сервисов все больше людей увлеченно смотрят сериалы. Некоторые предпочитают дождаться окончания сезона, что залпом посмотреть все эпизоды подряд. Врачи предупреждают, что долгое сидение на диванах и креслах провоцирует развитие ожирения, тромбоза глубоких вен, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Так, семейный врач медицинского центра при Университете штата Огайо София Толливер рекомендует делать паузы во время просмотра, чаще вставать, заниматься делами, например, гулять с собакой или загружать стиральную машинку.

Некоторые специалисты советуют смотреть сериалы стоя или заниматься физкультурой во время просмотра.

Также медики настоятельно советуют отказаться от просмотра кино и сериалов перед сном, а тем более вместо него.