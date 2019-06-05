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Названа лучшая поза для просмотра сериалов 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты рассказали, в какой позе лучше всего смотреть кино и особенно сериалы. Об этом пишет издание The Washington Post.
С ростом популярности стриминговых сервисов все больше людей увлеченно смотрят сериалы. Некоторые предпочитают дождаться окончания сезона, что залпом посмотреть все эпизоды подряд. Врачи предупреждают, что долгое сидение на диванах и креслах провоцирует развитие ожирения, тромбоза глубоких вен, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
Так, семейный врач медицинского центра при Университете штата Огайо София Толливер рекомендует делать паузы во время просмотра, чаще вставать, заниматься делами, например, гулять с собакой или загружать стиральную машинку.
Некоторые специалисты советуют смотреть сериалы стоя или заниматься физкультурой во время просмотра.
Также медики настоятельно советуют отказаться от просмотра кино и сериалов перед сном, а тем более вместо него.
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