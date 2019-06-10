Будет ли продолжение «Игры престолов» 

Сериал «Игра престолов» всё-таки закончился, хотя фанаты даже не хотели думать, что рано или поздно им придётся распрощаться с любимыми героями. Автор книг, по которым сняли сериал, Джордж Мартин намерен в ближайшее время дописать очередную часть, где представит финал саги, отличный от киношного. Но поклонников телесериала, похоже, ждёт сюрприз: уже запущен в производство приквел, который расскажет о событиях, происходивших за тысячу лет до тех, о которых повествовала «Игра престолов».
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