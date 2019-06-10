Продолжения сериалов, которые выйдут летом

Любители сериалов с нетерпением ждут выхода очередного сезона. Нынешним летом телевизионщики уже запланировали несколько продолжений, которые явно порадуют зрителей, следящих за приключениями героев. 5 июня стартовал пятый сезон одного из самых захватывающих сериалов последних лет «Чёрное зеркало». В этом сериале эпизоды не связаны ни общим сюжетом, ни временем, ни героями, серии повествуют о пугающем влиянии компьютеров на человека. О том, какие ещё продолжения сериалов предстоит увидеть аудитории нынешним летом, рассказывает видео.