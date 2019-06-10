Любители сериалов с нетерпением ждут выхода очередного сезона. Нынешним летом телевизионщики уже запланировали несколько продолжений, которые явно порадуют зрителей, следящих за приключениями героев. 5 июня стартовал пятый сезон одного из самых захватывающих сериалов последних лет «Чёрное зеркало». В этом сериале эпизоды не связаны ни общим сюжетом, ни временем, ни героями, серии повествуют о пугающем влиянии компьютеров на человека. О том, какие ещё продолжения сериалов предстоит увидеть аудитории нынешним летом, рассказывает видео.
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Зелёная книга
Биография, Комедия
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Отпетые мошенницы
Комедия
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Обитель страха
Вестерн, Ужасы
В метре друг от друга
Мелодрама
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Игрища престолов
Комедия
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
Мультфильм, Приключение
Война Анны
Драма, Военный
Братство
Триллер, Военный
Продолжения сериалов, которые выйдут летом
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