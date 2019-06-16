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Экс-глава Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал HBO 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Чернобыль"
Бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамотки возмутился сериалом "Чернобыль" от HBO. В своем интервью он раскритиковал две вещи: клюкву и водку.
По словам Грамоткина, во время просмотра сериала создается впечатление, что все решения по Чернобылю люди принимали только после принятия алкоголя.
"Все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют. Но ведь это не так!", — заметил он.
Бывшего директора также возмутили кадры с голыми шахтерами, которые помогали ликвидировать последствия катастрофы. По его мнению, даже, если это правда, такое нельзя показывать людям.
"Да, действительно, условия были невыносимые, была жара под 50 градусов, люди работали в тяжелейших условиях. Но так показывать нельзя", — заявил он.
Грамотки также поддержал туристов, которые наводнили Чернобыль после сериала. По его мнению, правительство должно открыть туристические маршруты в Припять. Он считает, что это поможет поддерживать память об аварии, которая стала подвигом советского народа.
Кроме того, он заявил, что территорию нужно открыть для посещения еще и для того, чтобы люди видели, как природа может восстанавливаться после подобных катастроф.
Игорь Грамотки трудился на Чернобыльской АЭС с 1988 года. В 2005 он стал директором станции, но ушел оттуда в 2013 году, после конфликта России и Украины.
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