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Российский «Ежик» выиграл премию Disney как лучший мультфильм 

Рамблер 13 часов назад
Короткометражный анимационный сериал «Ежик» российского художника-мультипликатора Глеба Белякова и продюсера Сони Гори был признан лучшим мультфильмом на крупнейшем европейском анимационном киносмотре MIFA во Франции и получил премию Disney и приз в 5 тыс. евро. "Ежик" сделан из 5-минутных эпизодов и рассчитан на детей от трех до семи лет. Сюжет состоит из историй из жизни Ежика, Медвежонка и других зверей, живущих в волшебном лесу. Кроме "Ежика", в конкурсе участвовало еще 196 мультсериалов из 70 стран. Помимо традиционно сильных российских аниматоров, жюри отметило 7 участников из других стран — Германии, Франции, Аргентины и Китая.
Мультфестиваль MIFA ежегодно проходит в городе Анси на границе Франции и Швейцарии. Это один из самых престижных анимационных конкурсов Европы. В этом году он проходил в 43-й раз. Приз в 5 тыс. евро Беляков и Гори планируют потратить на продолжение мультсериала — они создадут 40 эпизодов по 5 минут каждый.
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Сериалы , Видео , Walt Disney
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