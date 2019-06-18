Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Игра
Триллер
Купить билет
Ма
Триллер, Ужасы
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Боль и слава
Драма
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Донбасс. Окраина
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Обитель страха
Вестерн, Ужасы
Купить билет
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дылда
Драма
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет

Проклятие «Глухаря»: актеры сериала погибают один за другим 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Глухарь"
Первые слухи о том, что популярный телесериал проклят, появились еще восемь лет назад, когда за один год из жизни ушло два актера. Поначалу фанаты открещивались от этого, но теперь стало понятно, что без злого рока в "Глухаре" не обошлось. Достаточно увидеть сколько актеров, снявшихся в нем, погибло.

Вячеслав Титов и Анатолий Отраднов, 2011

Титова, актера Театра им. Маяковского, который в "Глухаре" играл наркодилера, обнаружили мертвым в его квартире в центре Москвы. Преступник задушил Вячеслава и оставил его полностью раздетым. Тело Титова спустя день нашла его мать.
Через месяц на одной из улиц Мытищ был найден коллега Вячеслава Анатолий Отраднов. Смерть актера наступила в результате отравления алкоголем и препаратом клозапин. До сих пор неизвестно, было ли на Отраднова совершенно нападение, или же он сам решил принять яд.

Сергей Шарошкин, 2012

Кончина 41-летнего актера была такой же неожиданной, как и смерть его коллег. Сергей погиб в Рязанской области, когда гостил у родителей, от взрыва светошумовой гранаты "Заря". По словам врачей, "Заря" может вызвать потерю зрения или слуха, но никак не привести к смерти. Случай Шарошкина стал исключением из правил.

Вадим Проданов, 2015

Актер, игравший в "Глухаре" полицейского, а также режиссер-постановщик театра им. Моссовета ушел из жизни на 51-м году жизни. Проданов долгое время боролся с тяжелым недугом, но врачам не удалось его спасти.

Сергей Таланов и Михаил Фатеев, 2018

58-летний Таланов скончался в конце лета из-за проблем с сердцем. Спустя пару месяцев Фатеев, находившийся в столичном СИЗО по обвинению в педофилии, покончил с собой. Он свел счеты с жизнью в туалете, пока спали его сокамерники.

Дарья Егорычева, 2019

Если раньше "проклятие "Глухаря" касалось только мужчин, то в этом году все изменилось. В феврале от рака легких скончалась 37-летняя Дарья Егорычева. Девушка около семи лет пыталась побороть болезнь, прошла через несколько курсов химиотерапии, но недуг оказался сильнее.
Комментарии
Сериалы , Сергей Таланов , Вячеслав Титов , Дарья Егорычева , Михаил Фатеев , Анатолий Отраднов , Театра им. Моссовета , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги 30-го «Кинотавра»: женщины, измены, бизнес
Любимые телешоу, которые выдают низкий интеллект85
Актеры, игравшие в фильмах Marvel
Железный человек из «Мстителей» станет женщиной
Актеры, пытавшиеся лечиться у знахарей1
Видео
05:28
Исторические ляпы, попавшие в знаменитые фильмы
Фильмы
02:41
На «Кинотавре» назвали победителей
Фильмы
01:49
Актеры, пытавшиеся лечиться у знахарей
Актеры
06:43
Самые ожидаемые премьеры второй половины 2019 года
Фильмы
03:32
Кто будет врагом Бэтмена в новом фильме
Фильмы
05:58
Сцены, которые убрали из фильма «Капитан Марвел»
Фильмы
26:28
Как Василий Шукшин стал двоеженцем
Актеры
02:43
Куда пропала звезда фильма «Вор»
Актеры
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Актеры
04:15
Самоучка показал, как сделать блокбастер за копейки
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение