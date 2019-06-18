Проклятие «Глухаря»: актеры сериала погибают один за другим

Первые слухи о том, что популярный телесериал проклят, появились еще восемь лет назад, когда за один год из жизни ушло два актера. Поначалу фанаты открещивались от этого, но теперь стало понятно, что без злого рока в "Глухаре" не обошлось. Достаточно увидеть сколько актеров, снявшихся в нем, погибло.

Вячеслав Титов и Анатолий Отраднов, 2011

Титова, актера Театра им. Маяковского, который в "Глухаре" играл наркодилера, обнаружили мертвым в его квартире в центре Москвы. Преступник задушил Вячеслава и оставил его полностью раздетым. Тело Титова спустя день нашла его мать.

Через месяц на одной из улиц Мытищ был найден коллега Вячеслава Анатолий Отраднов. Смерть актера наступила в результате отравления алкоголем и препаратом клозапин. До сих пор неизвестно, было ли на Отраднова совершенно нападение, или же он сам решил принять яд.

Сергей Шарошкин, 2012

Кончина 41-летнего актера была такой же неожиданной, как и смерть его коллег. Сергей погиб в Рязанской области, когда гостил у родителей, от взрыва светошумовой гранаты "Заря". По словам врачей, "Заря" может вызвать потерю зрения или слуха, но никак не привести к смерти. Случай Шарошкина стал исключением из правил.

Вадим Проданов, 2015

Актер, игравший в "Глухаре" полицейского, а также режиссер-постановщик театра им. Моссовета ушел из жизни на 51-м году жизни. Проданов долгое время боролся с тяжелым недугом, но врачам не удалось его спасти.

Сергей Таланов и Михаил Фатеев, 2018

58-летний Таланов скончался в конце лета из-за проблем с сердцем. Спустя пару месяцев Фатеев, находившийся в столичном СИЗО по обвинению в педофилии, покончил с собой. Он свел счеты с жизнью в туалете, пока спали его сокамерники.

Дарья Егорычева, 2019

Если раньше "проклятие "Глухаря" касалось только мужчин, то в этом году все изменилось. В феврале от рака легких скончалась 37-летняя Дарья Егорычева. Девушка около семи лет пыталась побороть болезнь, прошла через несколько курсов химиотерапии, но недуг оказался сильнее.