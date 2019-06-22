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Почему актеры «Бригады» не любят вспоминать о сериале, который сделал их звездами 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Бригада"
История про четырех бандитов друзей стала культовой, однако актеры с неохотой вспоминают об этом проекте.
Главную роль в "Бригаде" исполнил Сергей Безруков. Это сейчас он по праву считается одним из лучших артистов страны, а тогда в начале нулевых Безруков был известен лишь по неплохим ролям в театре. Роль в сериале досталась ему непросто, актера долго не хотели утверждать на роль, но продюсеру Анатолию Сивушову удалось убедить режиссера, что Сергей справится. И он правда справился — ему не единожды приходилось рисковать, а однажды артисты чуть было не погибли под колесами лихача.
Однако все это однозначно того стоило. Выйдя из "Бригады" на Безрукова, Дмитрия Дюжева, Владимира Вдовиченкова и Павла Майкова обрушилась бешеная популярность. Но десятки приглашений в другие проекты получали не все. Майков был меньше востребован, чем его коллеги, об этом он не раз рассказывал интервью. И что интересно, он один из немногих, кто сейчас готов говорить о "Бригаде". Дмитрий Дюжев не любит вспоминать "Бригаду", потому что после нее актеров поначалу боялись приглашать в другие проекты, — слишком силен был флер криминального детектива.
Когда про "Бригаду" ненароком пытаются спросить Безрукова, обычно актер отвечает размыто, — говорит, что для него важны все картины, в которых он принял участие, и он не считает "Бригаду" особенной. Хотя, если подумать, возможно, без этой роли Сергей и не стал бы народным артистом РФ.
Комментарии7
Сериалы , Бригада , Павел Майков , Владимир Вдовиченков , Дмитрий Дюжев
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