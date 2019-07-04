Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Проклятие Аннабель 3
Триллер, Ужасы
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Собачья жизнь 2
Приключение, Трагикомедия, Семейный
Купить билет
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Та еще парочка
Комедия
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Курск
Боевик, Драма
Купить билет
Дылда
Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Однажды в Стокгольме
Триллер, Комедия, Криминальный
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Боль и слава
Драма
Купить билет

Что стало с героем сериала «Четыре танкиста и собака» 

Рамблер 2 часа назад
Польский сериал «Четыре танкиста и собака» (1966-1970) про военные будни стал кинохитом не только на родине, но и в Советском Союзе. Главную роль в нём сыграл Януш Гайос, у которого до начала съёмок была всего лишь пара работ в кино. Танкист Янек, в которого и перевоплотился Януш, принёс артисту небывалую славу, но из-за него же у Гайоса начались проблемы. Режиссёры не желали видеть Януша в других образах и предлагали ему однообразных персонажей, тогда как артисту хотелось играть разноплановых героев. Сейчас актёру 79 лет. Чем занимается сегодня польская звезда?
Сериалы , Актеры , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рами Малек рассказал о персонаже в новом «Бонде»
Netflix высмеяли за Мавзолей у Кремля в 1905 году
Что стало со звездой «Три орешка для Золушки»
11 сериалов о том, как непросто быть подростком
У Маслякова отбирают КВН через суд81
Видео
00:49
Тарантино завершает кинокарьеру
Фильмы
02:44
Трагедия Ирины Безруковой
Актеры
04:06
Актеры, которые снимались в фильмах для взрослых
Актеры
05:00
«Матрицу» с молодым Ривзом отреставрировали
Фильмы
03:16
Что стало с героем сериала «Четыре танкиста и собака»
Сериалы Актеры
02:58
Почему внук Андрея Миронова скрывается от публики
Актеры
00:59
Ефремов и Ивакова перестали скрывать свой роман
Актеры
02:33
Актрисы, которых помнят только по одной роли
Актеры
02:46
Почему завершился роман Цыплаковой и Соломина
Актеры
26:28
Как Юрий Никулин отказался сниматься у Гайдая
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение