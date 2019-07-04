Что стало с героем сериала «Четыре танкиста и собака»

Польский сериал «Четыре танкиста и собака» (1966-1970) про военные будни стал кинохитом не только на родине, но и в Советском Союзе. Главную роль в нём сыграл Януш Гайос, у которого до начала съёмок была всего лишь пара работ в кино. Танкист Янек, в которого и перевоплотился Януш, принёс артисту небывалую славу, но из-за него же у Гайоса начались проблемы. Режиссёры не желали видеть Януша в других образах и предлагали ему однообразных персонажей, тогда как артисту хотелось играть разноплановых героев. Сейчас актёру 79 лет. Чем занимается сегодня польская звезда?